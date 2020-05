Hôpital de Bastia : l'aide-soignante et son collègue n'ont pas tremblé face à l'urgence

"Hôpital de bastia. Incendie a minuit hier soir en service de psychiatrie. On a évité un drame.

Grosse colère depuis des années...

Notre aide-soignante en service, enceinte, déléguée CGT, n'a pas tremblé face à l'urgence

Elle-même a été évacuée, après avoir sauvé les patients, à 150 km au caisson hyperbare de l'hôpital d'Ajaccio

Elle va bien, le bébé aussi

Un immense courage un exemple

A la suite de l'incendie qui a eu lieu cette nuit en service de psychiatrie, nous tenons à avoir une pensée particulière pour notre amie Manuella.

Merci Manu pour ton courage et ton professionnalisme, prends bien soin de toi maintenant.





Vous avez pu, à deux agents seuls, la nuit, gérer cette situation, protéger les patients et déclencher la chaine de secours.

Grâce à ce travail, encore une fois le personnel hospitalier dans son ensemble, qui n'attend pas des médailles mais de la reconnaissance, a permis aux patients d'être tous hébergés dans un autre service.

L'hôpital, dans cette période d urgence sanitaire, doit prendre en charge tous les patients covid et non covid surtout.

Merci à tous ceux qui ont participé à ces secours.





Les héros de la République... au quotidien

Vous savez ceux dont on ne parle déjà plus, ceux que l'on n'écoute pas que l'on entend pas depuis des années, mais toujours présents

Vous pouvez partager massivement

C est un soutien merci"