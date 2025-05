Haute-Corse : un motard décède dans un accident à Talasani

Un accident de la route a coûté la vie à un motard ce samedi matin à Talasani, sur la RT10. Le choc s’est produit vers 8h20 et a impliqué deux voitures et une moto. Le motard, éjecté au moment de l’impact, a été grièvement blessé. Rapidement arrivés sur les lieux, les secours – 14 sapeurs-pompiers, une équipe du SAMU, les gendarmes et l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 2B – ont tenté de le réanimer. Malgré les efforts déployés, l’homme a été déclaré décédé sur place.



Les cinq autres personnes impliquées, qui se trouvaient dans les deux voitures, ont été légèrement blessées. Elles ont été prises en charge sur place par les secours.



La route territoriale 10 a été fermée à la circulation pendant toute la durée de l’intervention, provoquant d’importantes perturbations dans le secteur.



Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.