Haute-Corse : l’interdiction de l’emploi du feu prolongée jusqu’au 31 octobre

La mesure concerne aussi bien les pratiques agricoles que les activités de loisirs susceptibles de générer des flammes ou des étincelles. Les autorités rappellent que le non-respect de ces règles constitue une infraction grave : une violation délibérée expose les contrevenants à une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende.
Cette prolongation vise à protéger les espaces naturels particulièrement vulnérables en cette fin de saison, où la sécheresse persistante continue d’accroître le risque d’incendie.
