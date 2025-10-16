CorseNetInfos
Haute-Corse : l’interdiction de l’emploi du feu prolongée jusqu’au 31 octobre


la rédaction le Jeudi 16 Octobre 2025 à 16:15

Face à un risque toujours élevé d’incendie sur l’ensemble du territoire, le préfet de la Haute-Corse, Michel Prosic, a décidé de prolonger l’interdiction de l’emploi du feu jusqu’au 31 octobre 2025 inclus. L’arrêté préfectoral, signé le 15 octobre, maintient ainsi l’ensemble des restrictions en vigueur afin de prévenir tout départ de feu dans les zones sensibles.



La mesure concerne aussi bien les pratiques agricoles que les activités de loisirs susceptibles de générer des flammes ou des étincelles. Les autorités rappellent que le non-respect de ces règles constitue une infraction grave : une violation délibérée expose les contrevenants à une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende.

Cette prolongation vise à protéger les espaces naturels particulièrement vulnérables en cette fin de saison, où la sécheresse persistante continue d’accroître le risque d’incendie.




