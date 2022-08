Haute-Corse : deux femmes légèrement blessées dans deux accidents

V.L. le Mercredi 24 Août 2022 à 10:12

Ce mercredi matin 24 août, deux accidents de la circulation se sont produits à quelques minutes d'intervalle sur les routes de Haute-Corse.



Une seule voiture était impliquée dans le premier accident qui a eu lieu à Belgodère, route de la gare, vers 9 heures. Pour une raison qui reste à déterminer une femme de 54 ans a perdu le contrôle de son véhicule qui a fini sa course sur le toit. Légèrement blessée, la victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers de Belgodere et transportée au centre hospitalier de Calvi.



Une demie heure plus tard, vers 9h30, c'est au village d'Asco que les pompiers ont secouru une cycliste victime d'un accident de la route contre un véhicule. Légèrement blessée, la femme, âgée de 60 ans, a été évacuée par les secours au centre hospitalier de Corte.