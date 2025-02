Haute-Corse : des réunions d'arrondissement pour rapprocher les services de l'État des élus locaux

La première des trois réunions a rassemblé 36 maires balanins et les présidents de com com de Balagne autour du préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, et du sous-préfet de Calvi, Yoann Toubbans et François-Xavier Ceccoli, député de la seconde circonscription du Département.

"Depuis mon arrivée j’ai souhaité que l’on reprogramme systématiquement au moins une fois dans l’année, une rencontre entre les services de l’État et les élus dans chaque arrondissement" a indiqué le préfet de Haute-Corse

" il est important d’être présents au plus près du terrain, car au-delà du fait que cette démarche évite aux élus de se déplacer jusqu'à Bastia. elle nous permet de faire passer tous les messages liés à l’actualité."Et cela n'est pas toujours facile."Nos maires ont une vie familiale et souvent une activité professionnelle à côté, et le rôle des services de l’état c’est de faciliter la vie aux élus en venant leur expliquer les nouveautés et de les prévenir des suivantes de façon à ce que chacun d'entre eux puisse s’organiser au mieux" a encore ajouté Michel Prosic." Députés et sénateurs sont également invités à ces réunions pour échanger et faire remonter des messages vers l’Assemblée Nationale et le Sénat. Nous avons axé notre réunion du jour sur la ressource en eau, puisque notre département connaît une période de sécheresse depuis 4 ans, avec un déficit de pluviométrie conséquent. Ainsi, il était est important de rappeler tout ce que l’État peut faire pour accompagner les communes dans la gestion de l’eau. Autre sujet évoqué : l’urbanisme qui est également l’un des sujets importants de l'heure , puisqu'à partir de 2027, les communes qui n’auront pas de plan d’urbanisme ne pourront pas délivrer de permis de construire" a encore développé le préfet.Michel Prosic a aussi attiré l'attention des élus sur le fait que les communes devront là aussi être prêtes et être dotées de plans communaux de sauvegarde. « Nos territoires sont soumis à de nombreux risques (incendies, inondations, tempêtes, etc.). Il est donc important que les communes aient leur PCS à jour pour protéger leur population en cas de problème. »Sécurité, économie et de nombreux thèmes relatifs aux responsabilités communales ont encore été évoqués au cours de cette première rencontre entre représentants de l'État et les élus.La deuxième s'est tenue ce vendredi à la préfecture pour les élus de l'arrondissement de Bastia.La troisième et derniere le Jeudi 20 février, aura pour cadre l’Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile Numéro 5 (UIISC5) de Corte.