Yoann Toubhans, le nouveau sous-préfet de Calvi, a pris ses fonctions

Après avoir quitté la sous-préfecture des Alpes-Maritimes où était sous-préfet Nice-montagne, chargé de mission auprès du préfet depuis 2019, Yoann Toubhans a rejoint sa nouvelle affection à la sous-préfecrure de Calvi où il succède à Florent Farge. À 44 ans, le fonctionnaire originaire de Noumèa en Nouvelle-Calédonie et juriste de formation (titulaire d'une Maîtrise de droit public - DEA en droit public) a exercé à la mairie de Noumèa, au service juridique du gouvernement ainsi qu'au congrès de Nouvelle-Calédonie. " J'ai quelques connaissances sur l’insularité car je suis né sur une île qui se trouve de l’autre côté du globe. a indiqué le représentant de l'Eta lors de la cérémonie d'installation qui a eu lieu ce lundi 29 novembre à Calvi, J'ai été très honoré d'être nommé en Corse. C’est un territoire que je ne connais pas, ni à titre personnel ni professionnel. C’est un défi que d’aller vers de nouveaux horizons que nous ne connaissons pas".

Son prédécesseur, Florent Farge lui avait d'ailleurs précisé qu'il avait, par cette nomination, beaucoup de chance d'être sur ce beau territoire avec de beaux projets. "Arriver sur un nouveau territoire doit se faire sans appréhensions, sans idées reçues. J'y vais donc avec humilité. Pour comprendre et apprendre, il faut savoir mettre ses pas dans les pas des autres et se laisser guider".

Concernant les rumeurs de suppression des sous-préfecrures, aujourd’hui cela ne semble plus d'actualité, oann Toubhans rassure " Le gouvernement souhaite que les services publics soient au plus près de territoire. La sous-préfecture est et reste une des portes d’entrée de l’État. C'est l'Etat de proximité, elle a donc vocation à rester".





Accessibilité et réactivité

La gestion de la cinquième vague du Covid, sera une des missions prioritaires de Yoann Toubhans. "La prévention de lutte contre l’épidémie et l'accompagnement pédagogique sont parmi les missions prioritaires de l'Etat, afin que les règles et les bonnes pratiques soient respectées et qu'elles entrent dans les habitudes de chacun. C'est un mal nécessaire et il faut le faire simplement". mais l'homme veut aussi être accessible et réactif pour les élus locaux " Je suis à disposition des élus. Je travaillerai à proximité avec de l’accompagnement de terrain. Découvrir leur territoire et leurs projets. Et nous sommes également partenaires des acteurs économique et ceux du monde privé. Je m’adapte au terrain et aux situations".