Haute-Corse : amélioration de la situation météo, mais la vigilance reste de mise

De faibles précipitations, de l’ordre de 3 à 5 mm, sont encore observées sur le secteur de Vivario, Ghisoni et le haut du Fium’Orbu, tandis que le temps est plus sec ailleurs. Les prévisions annoncent toutefois un temps gris, localement faiblement pluvieux, de Ghisoni à Vivario et sur le haut de la Restonica.

Météo France maintient néanmoins la vigilance jaune « pluie-inondation » jusqu’à 16 heures et « vague-submersion » jusqu’à 23h59. Le département est également placé en vigilance jaune « avalanche » jusqu’au mercredi 21 janvier à 23h59.





Décrue mais conditions de circulation délicates

Les cours d’eau ont amorcé leur décrue. La vigilance concernant le Tavignanu devait. être levée à partir de 16 heures.

Sur le réseau routier, la RT 10 entre Migliacciaru et Mignataja, sur la commune de Prunelli di Fium’Orbu, est rouverte à la circulation sur deux voies. En revanche, la RD 745 à Aléria reste fermée et la déviation de la RT 10 au sud d’Aléria demeure en place. Les services de la Collectivité de Corse et les forces de gendarmerie restent mobilisés pour sécuriser les axes et fluidifier le trafic.

Malgré l’amélioration, les conditions de circulation restent délicates. Des chaussées chargées en eau, des chutes d’arbres et des éboulements ont été signalés. Aucun secours n’a toutefois été déclenché en lien direct avec cet épisode météorologique.



Le préfet appelle la population à la plus grande prudence et au strict respect des consignes de sécurité jusqu’à la levée de l’ensemble des vigilances. Les usagers sont invités à se tenir informés de l’évolution de la situation via les médias locaux et les canaux officiels, notamment le site de vigilance de Météo France et le portail Inforoutes de la Collectivité de Corse.