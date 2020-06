Haute-Corse : Après le difficile épisode du confinement, des «Vacances apprenantes» bien venues !

I

« L’opération vacances apprenantes repose sur plusieurs dispositifs allant de l’école ouverte à des séjours en colonies de vacances» explique le préfet. « Il s’agit d’une opportunité d’offrir aux enfants qui auront souffert du confinement un plan ambitieux pour cet été, intégrant soutien scolaire et activités éducatives de qualité, dans le respect des règles sanitaires édictées ».Cetteopération, qui cible les 6/17 ans, a pour objectif de répondre au besoin d’expériences collectives, de partage et de remobilisation des savoirs après la période de confinement qu’a connu le pays.Les enfants et les jeunes les plus privés de ces apports se voient ainsi proposer une offre d’activités spécifique et renouvelée, en particulier les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. En temps normal, environ 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. Cet été, cela risque de concerner une plus grande proportion encore, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. Pour le préfet, il s’agit de faire de cet été, avec les collectivités et les associations, une période de découverte, apprenant et solidaire pour tous les enfants que la crise aura pu fragiliser.Objectifs ?Renforcement des apprentissages, la culture, le sport et le développement durable. 3 opérations* seront développées dès la fin des classes la semaine prochaine : école ouverte, colo apprenante, quartiers d’étéUne opération en liaison avec l’éducation nationale. «Ce plan d’une ampleur inédite répond à deux objectifs principaux » détaille détaille Christian Mendive, directeur académique des services de l’Éducation Nationale : «Un objectif pédagogique, en luttant contre les retards qui ont pu s’accumuler pendant la période de confinement et les risques de décrochage et un objectif social permettant aux enfants de vivre des moments enrichissants pendant leur été. Ce dispositif comprend donc du renforcement scolaire le matin et des activités collectives, artistiques, sportives et culturelles l’après-midi dans les écoles et les établissements ». Cette opération «Ecole ouverte» a lieu durant les premières semaines de juillet et la dernière semaine d’août.« Dans cette opération, des écoles restent ouvertes et accueillent des enfants. Elle est dirigée par des enseignants volontaires qui offrent renforcement scolaire et activités ludiques en partenariat avec des associations. A ce jour 14 écoles en Haute-Corse se sont proposées pour participer à ce dispositif. Elles accueilleront les enfants par petits groupes. Cette année, en raison de la crise sanitaire, on est en mesure de proposer une palette d’activités extrêmement importante, une offre très diversifiée. C’était très important à nos yeux car beaucoup d’enfants, depuis février, ont souffert du manque d’école en présentielle. Il y avait donc une demande. 280 enfants sont susceptibles d’être accueillis à ce jour dans 14 écoles ».«Dans ce dispositif existe un réel équilibre entre loisirs et éducation. Il redonne envie aux enfants d’apprendre » précise le préfet de Haute-Corse François Ravier. «Nous proposons 177 places à travers 12 séjours. Il s’agit là, contrairement à Ecole ouverte, de séjour avec hébergement d’une durée minimum de 5 jours. Pour y prendre part les parents peuvent prendre contact avec les centres sociaux ou les mairies ». Ce dispositif est proposé durant tout l’été.Cette opération se fait en liaison avec les villes, dans le cadre de leur politique de ville, et diverses associations. Là aussi, il s’agit d’harmoniser cours et activités de loisir pour les 6/11 ans. Plusieurs projets ont été ainsi retenus avec notamment les associations « Réussir » ou «Alpha ».Parallèlement à ces 3 opérations, l’Etat, via une dotation de 90 000 €, va renforcer l’aide aux Centre de loisirs. 12 centres bien répartis dans le département de la Haute-Corse ont été retenus pour une période couvrant tout l’été.*Les familles qui sont intéressées par des séjours ou pour toute demande d’information, peuvent contacter la Direction départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations de la Haute-Corse à Bastia,mmeuble Bella Vista, Rue Paratojo.courriel : anthony.preel@haute-corse.gouv.fr