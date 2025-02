Haute-Corse : 732 cas de violences intrafamiliales en 2024, un protocole signé pour mieux agir

Autre objectif de ce protocole : continuer à libérer la parole des victimes. “Après le Covid, nous avons eu une grande libération de la parole”, détaille Michel Prosic. “Il faut que la parole continue de se libérer, que les personnes qui n’osent pas lancer une procédure ou déposer plainte aient le courage de le faire, parce que nous, en face, nous sommes organisés et prêts à recueillir leur parole et à les accompagner.” Pour cela, des vigies sont présentes “sur tout le territoire”. “Dans des secteurs plus reculés, il y aura toujours une personne spécialisée, formée à l’écoute des victimes de violences intrafamiliales”, précise Jean-Philippe Navarre.



Libérer la parole des victimes passe aussi par des établissements spécialisés, comme les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF). Le CIDFF de Haute-Corse va d’ailleurs bientôt inaugurer un accueil de jour, une nouvelle étape dans son processus d’accompagnement des victimes. “Cet accueil de jour va permettre aux femmes et à leurs enfants de se poser et d’éventuellement préparer un départ si elles le souhaitent”, explique Aurélia Dominici Campagna, présidente du CIDFF de Haute-Corse. “C’est un accueil confidentiel, avec la possibilité d’entreprendre des démarches judiciaires. Notre but, c’est de sécuriser la famille, et nous pouvons aussi stocker des affaires dans des casiers, si la victime souhaite préparer un départ.”



“Le message que nous voulons donner aux personnes qui ont peur d’aller au bout d’une démarche, c’est qu’il y a également une mobilisation très forte du parquet”, lance Michel Prosic. Le procureur de la République de Bastia, quant à lui, rappelle qu’un “nombre conséquent de condamnations ont été prononcées par le tribunal correctionnel”. “L’année dernière, près de 200 personnes ont été jugées et condamnées par le tribunal correctionnel pour des faits de violences intrafamiliales, dont beaucoup de comparutions immédiates”. Il précise néanmoins que “des phénomènes demeurent inquiétants avec le développement de violence intrafamiliale, notamment chez les plus jeunes”. Les signataires du protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales restent malgré tout mobilisés et prêts à intervenir en cas de besoin. “Nous devons être au rendez-vous de la parole, de la prise en charge, et de l’accompagnement des victimes, afin de faire en sorte, collectivement, que la situation ne se reproduise pas”, conclut Michel Prosic.