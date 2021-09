Hausses des taxes en région bastiaise : l’Association de consommateurs INDECOSA CGT dénonce

L'Indecosa-CGT est née, sur le plan national, en octobre 1979 d'une volonté de la CGT de se doter de moyens nouveaux pour agir dans les domaines de la consommation, de l'environnement et du cadre de vie. Ces domaines d’interventions sont : l’alimentation, les banques, l’économie, l’énergie, l’environnement, le logement, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la santé, les transports/Services publics.

La section de Haute-Corse revient sur la hausse des taxes foncières en région bastiaise au crépuscule de cet été :

«Les taxes foncières arrivent sans surprise. Pour notre association du moins, les hausses programmées et appliquées sont au rendez-vous notamment la taxe sur les ordures ménagères, augmentée de 51,04 %, la taxe gemapi de 40 % et la taxe spéciale de 100 %, soit une augmentation globale minimale de 60 euros par foyer pour la population de la communauté bastiaise sur la base d’un T2. Il est injuste de mettre à la charge de la population de la CAB, les errements de gestion concernant la gestion des déchets notamment la privatisation des transports et l’absence de vision à moyen et long terme. Certains disent assumer leur position, la population qui voit son niveau de vie baisser, appréciera ».



Et l’association de citer à titre comparatif la Costa verde : Taux 17,50 % augmentation 0 % et la Communauté Calvi : Taux 17 % augmentation 6,11 %