Harcèlement scolaire : En Corse, 9 écoles vont expérimenter des cours d'empathie dès demain

Développer l’empathie pour lutter contre le harcèlement. Le ministre de l'éducation nationale l'avait annoncé : dès ce mois de janvier, 1 000 écoles maternelles et primaires expérimenteront des cours de respect de l’autre et de tolérance, sur le modèle de ce qui se fait au Danemark, où le harcèlement scolaire a beaucoup reculé. Avant la généralisation en septembre 2024, les élèves d'un milliers d'établissement à travers la France, dont 9 en Corse, testeront une à deux heures de cours par semaine selon les classes. L'objectif, selon les termes de Gabriel Attal, est "d'apprendre à respecter les différences de l'autre" et de promouvoir "une culture de l'apaisement en cas de conflit".

Cette expérimentation devrait être généralisée à la rentrée 2024.

Sur l'ile 9 écoles primaires, quatre en Corse-du-sud et cinq en Haute-Corse, expérimenteront dès le retour des vacances de Noël les cours hebdomadaires d'empathie. Ces établissements ont été choisis par les directeurs académiques, avec un critère de sélection basé sur "l'existant". Autrement dit, la décision s'est appuyée sur les actions éducatives déjà mises en œuvre par ces écoles, en particulier dans le cadre du programme de développement affectif et social de l'enfant (ProDas) et du programme de prévention et de lutte contre le cyberharcèlement, pHARe. "Les deux Directeurs Académiques des Services de l'Éducation Nationale (DASEN) ont choisi d'intervenir dans des écoles où des actions éducatives étaient déjà en place, évitant ainsi de partir de zéro. Cette approche repose sur une logique expérimentale visant à capitaliser sur les savoir-faire déjà existants." explique Michel Piferini, superviseur académique de la politique de lutte et de prévention du harcèlement.Inspiré par le système éducatif danois et la méthode(libéré du harcèlement), la méthode consiste à consacrer une à deux heures par semaine à l'enseignement de "la différence, de la tolérance, de la bienveillance et de l'altérité". La méthode danoise, en place depuis 2005 pour les enfants de 3 à 6 ans, intègre des discussions pédagogiques, des ateliers, et des outils concrets, comme des planches de discussions, qui présentent des situations quotidiennes avec des images et des questions destinées aux professionnels pour promouvoir le vivre-ensemble à l'école. Un kit pédagogique conçu pour les séances d'empathie à l'école est disponible sur le site d'Eduscol : "Ce dispositif, qui ne nécessite aucune formation préalable, vise à construire un état d'esprit chez les élèves, les encourageant à écouter les autres, développer l'empathie, travailler en groupe et gérer leurs émotions. Ces séances s'appuient sur quatre valeurs fondamentales : le courage, l'écoute, la confiance en soi, et la gestion des émotions." détaille Michel Pifferini.