Handball : les arbitres corses sifflent pour La Marie-Do

Ils sont habituellement ceux dont chaque décision est commentée, contestée, parfois critiquée. Les 10 et 11 octobre, les arbitres corses de handball seront surtout les acteurs d’un élan de solidarité. À l’initiative de la commission d’arbitrage de la Ligue corse de handball, une opération baptisée « Les arbitres corses sifflent pour La Marie-Do » permettra de récolter des fonds au profit de l’association insulaire, engagée depuis vingt ans auprès des personnes touchées par le cancer et de leurs proches.





Le principe est simple : les arbitres désignés sur les rencontres du week-end pourront reverser leur indemnité d’arbitrage à La Marie-Do. Ceux qui ne seront pas mobilisés sur les terrains auront également la possibilité de participer par un don. Le montant collecté sera ensuite remis à l’association lors d’une cérémonie organisée à l’issue d’un match, en présence d’arbitres en tenue.





À l’origine de l’initiative, Johan Borelli, secrétaire général de la Ligue corse de handball, s’est inspiré des actions déjà portées par plusieurs clubs de l’île. « Les clubs s’engagent déjà à travers différentes actions. Nous nous sommes dit : pourquoi pas les arbitres ? » explique-t-il. Derrière la collecte, l’opération entend aussi porter un autre regard sur une fonction indispensable au bon déroulement des compétitions. « Les arbitres ont souvent le mauvais rôle, ils sont toujours ceux que l’on critique. Cela permet aussi, quelque part, de changer leur image », souligne-t-il.



Le choix du week-end des 10 et 11 octobre ne doit rien au hasard. Il correspond à une période où le calendrier de la Ligue concentre un nombre important de rencontres, des catégories de moins de 15 ans jusqu’aux niveaux nationaux. Une douzaine de matchs devraient ainsi être concernés, répartis sur l’ensemble de la Corse.





Entre 500 et 1000 euros espérés



Après avoir sollicité le corps arbitral, Johan Borelli se dit encouragé par l’accueil réservé au projet : près de 80 % des arbitres contactés ont répondu favorablement. Les indemnités, variables selon les déplacements, oscillent entre 50 et 100 euros, frais kilométriques compris. La Ligue espère ainsi réunir entre 500 et 1 000 euros.



Une somme modeste à l’échelle des besoins, mais qui revêt une portée symbolique forte. « Nos arbitres aiment profondément le handball et leur île. Avec cette action, nous avons voulu mettre cette passion au service d’une belle cause. La Marie-Do accompagne les malades depuis vingt ans : nous sommes fiers de la soutenir, à notre manière », résume Johan Borelli.



Au-delà du handball, la Ligue espère que cette première mobilisation pourra inspirer d’autres disciplines sportives sur l’île. Les spectateurs sont invités à encourager les équipes et les arbitres dans les salles les 10 et 11 octobre, et à relayer l’initiative autour d’eux et sur les réseaux sociaux avec le mot-dièse #OctobreRose.

