Handball N2 - Match du maintien pour Corte – Ile-Rousse face à La Valette

Il y a quinze jours, Corte – Ile-Rousse a fait forte impression chez le leader incontesté, La Crau. Les hommes d’Adrien Magne ont tenu tête à cette formation durant toute la partie, ou presque, en prenant même l’avantage à plusieurs reprises : « nous étions à plus 2 en deuxième période et nous avons gâché trois balles pour être à plus trois. Des erreurs que nous avons payées cash puisque les Croirois sont revenus dans le match en trente secondes. Nous les avons sérieusement embêtés toute la partie en rentrant aux vestiaires avec un score de parité à 21-21. Nous aurions même pu avoir deux buts d’avance également si nous avions été un peu plus réalistes. Malheureusement nous avons craqué sur la fin en manquant 6 tirs : 4 tirs aux six mètres à côté, un poteau et u arrêt du gardien. Dans le même temps, La Crau a continué à marquer et nous perdons de six points. Un score qui ne reflète pas la physionomie de cette partie. C’est dommage car un nul aurait été bien plus équitable », a expliqué le coach cortenais Adrien Magne.





Ce samedi c’est face à une formation qui ne joue plus rien dans ce championnat. La Valette est en effet maintenue en Nationale 2. Pour autant, imaginer que les Varois joueront en dilettante reste une illusion : « Cette formation est très solide, compacte et ne baisse jamais les bras. C’est un collectif qui joue très bien ensemble et qui ne lâche rien. Même sauvés ces gars vont nous poser de sérieux problèmes. A nous de faire face, de nous montrer solidaires et efficaces devant les buts. Si nous réitérions notre prestation d’il y a quinze jours à La Crau, nous serons en mesure de faire la différence », soutient Adrien Magne.

Et ce match est capital pour les Cortenais puisqu’en cas de victoire Corte – Ile-Rousse sera maintenu dans ce championnat. Autant dire que Niang et ses coéquipiers feront le nécessaire pour prendre les trois points : « Nous avons fait des entraînements sérieux cette semaine. Les gars ont montré de la volonté. Ils sont conscients de l’enjeu et ils feront ce qu’il faut pour s’imposer », a conclu Magne.

Le groupe sera composé de : Ribeiro, Sroka, Saura, Pages, Mebarek, Ceccarini, Pannequin-Poggioli, Gimenez, Bigiaoui, Aillaud, Chamekh, Galibert, Niang, Rafini.

