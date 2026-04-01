Handball N2 - La victoire et le maintien pour Corte – Ile-Rousse !

Cosec municipal de Corte.

Corte – Ile-Rousse bat La Valette 37-31 (mi-temps : 20-14).

Arbitres : Mmes Lacroux et Medouard.





Corte – Ile-Rousse

Sroka, Ribeiro (16 arrêts), Gimenez (4), Rafini, Mebarek (3), Galibert (3), Niang (7), Pannequin-Poggioli, Saura (5), Ceccarini (2), Aillaud (2), Chamekh (3), Pages (6), Alfieri (2).





La Valette

Angleraud (3), Pierrick Tanguy (4), Bonnus (3), Defresne (9 arrêts), Dylan Tanguy (1), Monteau (1), Policaro, Beyaert (6), Cudennec, Million (8), Gonzalez (5), Torchio (5 arrêts).





Après un poteau de Gimenez suivi d’un arrêt de Ribeiro, les Cortenais ouvraient la marque par Pagès. Malgré une égalisation des visiteurs, les locaux prenaient l’avantage dans la foulée pour ne plus laisser leurs adversaires revenir dans cette partie. Si l’on craignait que les hommes d’Adrien Magne ne soient tétanisés par l’enjeu, il n’en fut rien ! Les Cortenais ont vite rassuré leurs supporters en menant très vite 6-4 puis 8-5 et 12-7 au quart d’heure de jeu. Il est vrai que La Valette ne jouait plus rien dans ce championnat, pour autant les Varois s’appliquaient à proposer leur handball fait de sérieux, d’efficacité et de solidarité. Mais en face, Ribeiro a, pour la énième fois, été remarquable en stoppant pas moins de 16 tirs adverses ! Une nouvelle performance pour l’un des meilleurs gardiens de cette poule. Du côté efficacité on retiendra aussi les progrès considérables de Pagès depuis le début de la saison avec une belle performance et ses 6 buts. Niang et Saura complétant le podium.

Et Corte – Ile-Rousse déroulait en cette fin de première période en menant de 8 buts à trois minutes de la pause : 18-10. Les Varois revenaient au score juste avant de rentrer aux vestiaires que l’on atteignait sur ce score de 20-14 en faveur des locaux.



La seconde période était de même facture avec toujours des Cortenais en verve et redoutables d’efficacité. Le jeune Alfieri donnait le ton dès l’entame avant que Niang et Gimenez ne prennent le relais. Même si le jeu baissait en intensité, les Cortenais maintenaient leurs adversaires à bonne distance dans cette rencontre à sens unique. Les Varois en profitaient pour réduire l’écart en passant de 25-16 à 28-24 à la 45e minute. Un triplé de Mebarek en deux minutes repoussait encore un peu les Varois tandis que Ceccarini venait conclure la partie sur le score de 37-31.

Si l’an passé le maintien s’était joué lors de la dernière journée du championnat, cette fois Corte – Ile-Rousse a atteint son objectif à trois journées de la fin. C’est donc l’esprit tranquille et serein que les hommes d’Adrien Magne pourront se rendre à Gap (2 mai) avant de recevoir Guilherand-Granges (9 mai) et de terminer sa saison le 30 mai à Agde.



