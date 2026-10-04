Handball N2 : Corte frustré à Bagnols (27-27)

Salles Les Eyrieux à Bagnols.

Bagnols et Corte – Ile-Rousse : 27-27 (mi-temps : 13-12).

Arbitres : Alexandre Ville et Benjamin Ville.

Bagnols : Authier-Liraud, Centelles, De Assuncao (1), Jérémy Diez-Martin (4), Josue Diez Martin (3), Gotte (7 arrêts), Longpa-Yewo, Mas (2), Mondon, Rocha (2), Succarats-Bonnery (12), Therond (1), Tourraton (2).

Corte – Ile-Rousse : Achalme (2), Alfieri, Balint, Niang (4), Chamekh (6), Galibert, Gex, Gimenez (1), Hmidi (4), Lombes (13 arrêts), Mebarek, Pannequin-Poggioli (1), Pinelli, Saura (9).





Avec cinq arrêts dans les dix premières minutes, Lombes, le nouveau gardien cortenais, est vite entré dans son match en donnant la possibilité à ses équipiers de rester dans le match, et d’être au coude à coude avec cette formation de Bagnols. Les deux équipes se tiennent à un point durant toute cette première période et se rendent coup pour coup. L’une après l’autre, les deux formations prennent l’avantage, mais aucune n’est en mesure de mettre des distances avec son adversaire. Corte mène d’un but à la 18e minute (7-6), et Bagnols reprend les commandes du match deux minutes plus tard (8-7). Les hommes d’Adrien Magne ont même deux buts d’avance grâce à Niang à la 26e minute mai Gimenez et Chamekh manque des balles de break dans la foulée. Tant et si bien que Bagnols revient et rentre aux vestiaires avec un but d’avance : 13-12.



La physionomie de la deuxième période ne change pas, mais cette fois c’est Bagnols qui inscrit un 2-0 d’entrée pour mener 15-13 avant que Saura ne remette les pendules à l’heure à la 39e. Et la course poursuite entre les deux formations va se poursuivre tout au long de cette deuxième période où Corte – Ile-Rousse va courir après le score sans jamais être en mesure de reprendre l’avantage. Il faudra attendre la fin de la rencontre et plus précisément les deux dernières minutes pour que les Cortenais égalisent par Achalme après un nouvel arrêt de Lombes. C’est une fois encore Saura qui donne l’avantage à ses couleurs à 40 secondes du terme : 27-26. Les insulaires pensent avoir fait le plus dur dans cette partie en menant d’un point, mais le dernier ballon des locaux permet à Rocha d’arracher l’égalisation sur le gong !



Un résultat frustrant pour les Cortenais qui auraient pu prendre les trois points dans ce déplacement compliqué dans le Gard…



La prochaine journée se déroulera le 17 octobre et Corte – Ile-Rousse accueillera Grenoble à 15 heures.

