Handball N2 - Corte-Ile-Rousse a fait le travail face à Gap (33-31)

Cosec municipal de Corte.

Corte – Ile-Rousse bat Gap 33-31 (mi-temps : 18-13).

Arbitres : MM. Lazaar et Sami.





Corte – Ile-Rousse

Gimenez (4), Coggia (1), Mebarek (1), Galibert, Sroka, Niang (4), Pannequin-Poggioli (1), Berenyi (10), Saura (4), Cyhamekh (6), Pages (2), Ribeiro (16 arrpets).





Gap

Villot, Cochard (10), Maxence Timpeira, Mandret (3), Silve (9 arrêts), Dao, Mohadji (1), Diabate, Fernandes (3), Dorian Timpeira (5), Guillot, Vakhovich (7), Chon, Bourdon (2).





Pour ne pas se laisser distancer dans ce championnat de Nationale 2, la mission de Corte - Ile-Rousse ce samedi face à Gap était de s’imposer. Pour cela, le coach, Adrien Magne, avait demandé à ses joueurs de l’implication, du sérieux et de l’efficacité. Trois ingrédients dont les locaux ont su user pour remporter trois précieux points d’une victoire qui fut difficile à conserver sur la fin.

Malgré tout, ce sont les visiteurs qui prenaient le match à leur compte après que Saura a touché le poteau sur le premier pénalty du match. Et Les Gapençais menaient 4-1 après 5 minutes de jeu. Il n’en fallait pas plus à Berenyi pour sonner la révolte. Ribeiro sauvait deux tirs et Corte – Ile-Rousse revenait à égalité et prenait l’avantage à la 12e par Berenyi, encore lui : 7-6. Les locaux parvenaient à mener de deux buts à la 15e par Pages (10-8), mais Gap ne baissait pas les bras et repassait devant son adversaire.

Ribeiro était impérial sur sa ligne et dans la foulée deux belles interceptions de Berenyi, grâce à une défense haute de ses partenaires, remettait le HBCIR sur de bons rails. Corte – Ile-Rousse reprenait les commandes du match pour ne plus laisser les Gapençais s’en approcher. Gimenez, Niang, Chamekh et Beneryi donnaient de l’air aux locaux qui atteignaient la pause avec un coussin confortable de 5 buts : 18-13. A noter que dans cette première période, les Cortenais n’ont pas été vernis sur les pénaltys avec un poteau et deux arrêts du gardien adverse !





De retour des vestiaires, Gap se remettait vite en ordre de marche pour revenir à deux longueurs des insulaires à la 35e minute de jeu : 20-18. Corte – Ile-Rousse enchainait alors les maladresses et les poteaux sauvaient par trois fois Silve. Fort heureusement, ce temps faible des locaux ne durait pas et Chamekh, Gimenez et Berenyi redonnaient de l’air aux « jaunes et bleus » qui menaient 26-21 à la 45e minute. Cochard trouvait alors la transversale de Ribeiro sur un pénalty et l’on sentait alors que la chance tournerait enfin en faveur des Cortenais. Même si les Gapençais appliquaient une défense très haute à dix minutes de la fin, empêchant les locaux de développer leur jeu, ces derniers les maintenaient à bonne distance.

A une minute du terme, Gap passait la vitesse supérieure et tentait le tout pour le tout dans cette partie. Il fallait une super défense des Cortenais pour éviter un retour fatal. Les dernières secondes étaient stressantes, mais Berenyi ne tremblait pas sur son pénalty qui scellait la victoire des Cortenais à 33-31.

Grâce à cette victoire, Corte – Ile-Rousse passe devant son adversaire du jour et se hisse à la 8e place.

La prochaine journée aura lieu le 6 décembre et verra les handballeurs cortenais se rendre à Guilherand-Granges (Ardèche)..

