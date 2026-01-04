Gymnastique - Des championnats régionaux de bonne facture à Porto-Vecchio

Le coup d'envoi a été donné hier, en fin de matinée, par les catégories nationales qui avaient comme objectif d'obtenir les tickets pour les prochaines échéances hexagonales.

Au terme cette entame, les poussines dans le cadre des parcours de niveau 3, 4 et 5 ont fait leur entrée en lice dès l'après-midi. Une compétition pour la relève insulaire qui s'est poursuivi dès ce dimanche matin, avec la deuxième journée de ces championnats régionaux organisés par le club de l'AS Porto-Vecchio.





D'une manière générale, les titres que ce soit pour les plus grandes qui doivent désormais attendre le classement national pour savoir si elles franchiront la Méditerranée, ou pour les poussines, ont été répartis entre les clubs. Enfin toujours au niveau des poussines le Challenge Corinne Vincensini basé sur le niveau 3B a été remporté par le GCPA devant Lucciana et Espoir Bastia.