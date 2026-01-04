Gymnastique - Des championnats régionaux de bonne facture à Porto-Vecchio

Le coup d'envoi a été donné hier, en fin de matinée, par les catégories nationales qui avaient comme objectif d'obtenir les tickets pour les prochaines échéances hexagonales.
Au terme cette entame, les poussines dans le cadre des parcours de niveau 3, 4 et 5 ont fait leur entrée en lice dès l'après-midi. Une compétition pour la relève insulaire qui s'est poursuivi dès ce dimanche matin, avec la deuxième journée de ces championnats régionaux organisés par le club de l'AS Porto-Vecchio.
D'une manière générale, les titres que ce soit pour les plus grandes qui doivent désormais attendre le classement national pour savoir si elles franchiront la Méditerranée, ou pour les poussines, ont été répartis entre les clubs. Enfin toujours au niveau des poussines le Challenge Corinne Vincensini basé sur le niveau 3B a été remporté par le GCPA devant Lucciana et Espoir Bastia.
Au terme cette entame, les poussines dans le cadre des parcours de niveau 3, 4 et 5 ont fait leur entrée en lice dès l'après-midi. Une compétition pour la relève insulaire qui s'est poursuivi dès ce dimanche matin, avec la deuxième journée de ces championnats régionaux organisés par le club de l'AS Porto-Vecchio.
D'une manière générale, les titres que ce soit pour les plus grandes qui doivent désormais attendre le classement national pour savoir si elles franchiront la Méditerranée, ou pour les poussines, ont été répartis entre les clubs. Enfin toujours au niveau des poussines le Challenge Corinne Vincensini basé sur le niveau 3B a été remporté par le GCPA devant Lucciana et Espoir Bastia.
Les résultats
Parcours
Niveau 3B (2017): 1. Giulia Savelli (AGB) 45,5 pts, 2. Sophia-Antoinette Gaga (GCPA) 43 pts, 3. Anastasia Gunca (AGB) 42 pts.
Niveau 3B (2018): 1. Giulia Lima (GCV) 46,4 pts, 2. Giulia Leca (ASPV) 42,5 pts, 3. Zoé Baldi (GCPA) et Anghjulina Battini (GCV) 41,5 pts.
Niveau 3B (2019): 1. Pauline Muller-Leca (EB) 46 pts, 2. Victoria Dominati (GCPA) 43,5 pts, 3. Lea Rainone (GCL) 40,5 pts.
Niveau 3A (2017): 1. Hanaé Dalbart (GCL) 45,5 pts, 2. Eliana Manaut-Scartabelli (ASPV) 43,5 pts, 3. Illine Eldsouky-Ibrahim (AGB) 43,5 pts.
Niveau 3A (2018): 1. Chiara Belanger (GCV) 44,5 pts, 2. Gaëtane Duponcel (GCB) 43,5 pts, 3. Chloé Suissa (GCL) 40 pts.
Niveau 3A (2019): 1. Paulina Palai-Wyart (GCL) 47 pts, 2. Lana Martins Da Silva (ASPV) 45 pts, 3. Anna Lia Garatte (GCL) 44,5 pts.
Niveau 4B (2017): 1. Lena De Mari (GCPA) 44 pts, 2. Felia Maria Ciccoli (EB) 44 pts, 3. Francesca Mariani (GCL) 42,5 pts.
Niveau 4B '2018): 1. Fiore Alfano (EB) 46 pts, 2. Felicia Taras (ASPV) 43,5 pts, 3. Anghjulina Gelormini (GCPA) 42 pts.
Niveau 4A (2017): 1. Chloé Antunes (GCPA) 45,5 pts, 2. Laya Hasnaoui (ASPV) 45 pts, 3. Céleste Koala (GCPA) 44 pts.
Niveau 4A (2018): 1. Louane Le Breton (AGB) 49 pts, 2. Ghjuliana Delcroix-Cahart (AGB) 44,5 pts, 3. Camille Arrighi (GCPA) 44 pts.
Niveau 5A (2017): 1. Ida Lia Beziers La Fosse (GCL) 49 pts, 2. Emilia Giraschi (ASPV) 48,5 pts, 3. Catalina Tampigny (GCPA) 48 pts.
Niveau 5B (2017): 1. Fantine Ballarins (GCV) 42,5 pts, 2. Elia Bartoli (GCV) et Ghjulia Acquarone (FGC) 36,5 pts, 4. Anna Ghjulia Valery (EB) 35 pts.
Challenge Corinne Vincensini: 1. GCPA 128 points (Sophia Antoinette Gaga, Zoé Baldi, Victoria Dominati), 2. GCL 121,5 pts (Pauline Marini, Livia Chiavelli, Léa Rainone), 3. EB 120,5 pts (Sienna Guerrini, Joia Darriet-Cristofari, Pauline Muller-Leca)
2., 2.
Nationale 10 ans: 1. Luna-Alma Honceru (ASPV) 40,499 pts, 2. Maya Patricia Vacaru (GCL) 38,399 pts.
Nationale 11 ans: 1. Lisa Astolfi (AGBIR) 39,716 pts, 2. Mia Bouche (GCPA) 39,198 pts.
Nationale 12 ans: 1. Paola Gaspari (AGBIR) 38,765 pts.
Nationale 13 ans: 1. Livia Simon-Leonetti (AGBIR) 45,049 pts, 2. Manon Mary (GCPA) 38,583 pts, 3. Colomba Neri (GCPA) 36,882 pts.
Nationale 14 ans: 1. Lola Giacometti (EB) 35,599 pts.
Nationale 15 ans: 1. Lia Lombardo (GCL) 37,765 pts, 2. Roxanne Graziani (GCPA) 36,249 pts.
Nationale 16 ans: 1. Serena Antoine-Figueres (GCPA) 39,383 pts.
Performance Régionale 10+ (HC): 1. Charlotte Mariani (EB) 37,483 pts, 2. Julia Sobra (GCVO) 36,899 pts, 3. Stella Kesteloot (GCVO) 36,716 pts.