Cross duathlon du Pruneddu - L'Ajaccien Thibault Gire de haute lutte

Les jeunes catégories ont donné, à partir de 10 heures, le coup d'envoi de cette journée, avant de laisser la place aux alentours de midi aux plus grands qui devaient en découdre sur 3 kilomètres de trail, 12 de VTT et pour terminer 1,5 kilomètre de trail. Le CTCA qui s'était déjà mis en évidence lors de la matinée sur les épreuves des plus jeunes devait, une fois de plus, prendre la direction de la course des grands avec d'entrée de jeu le duo composé de Thibault Gire, détenteur du titre sur ce parcours, et le cadet Timéo Dammy. Les duettistes ajacciens ne devaient laisser le soin à personne de mener les débats, même si derrière la chasse s'organisait menée par le Porto-Vecchiais Adrien Pelletier. Au terme de cette édition 2026 du Cross Duathlon, Thibault Gire l'emportait dans le temps de 1h09'27 devant son jeune partenaire de club Timéo Dammy à 50 secondes. La troisième place revenait à Adrien Pelletier du Sud Corse Triathlon en 1h10'51, alors que Nicolas Bulté (CTCA) finissait au pied du podium en 1h11'10.
Chez les féminines, sans grande surprise, l'Ajaccienne Karine Bodineau s'est imposée en 1h26'10 devant la jeune Alice Tenoux (CXT) 1h35'46 et Hélène Castelli (SCT) 1h45'02.
Les classements
Poussines
1. Giulia Franceschi (CXT) 8'12, 2. Léa Rossel (CTCA) 8'43, 3. Paloma Poggi (CXT) 9'32.
Poussins
1. Pierre-Ambroise Descamps (TCGB) 7'06, 2. Pierre Lesbroussart (NL) 7'23, 3. Lucas Montigny (CTCA) 7'34.
Pupilles masculins
1. Louis Antoni (TCGB) 11'56, 2. Malo Nomary (CTCA) 12'20, 3. Martin Rosart (CTCA) 12'45.
Pupilles féminines
1. Chloé Rossel (CTCA) 13'51, 2. Romane Gasnier (TCGB) 14'38, 3. Angeline Deligia (CTCA) 15'13.
Benjamines
1. Maude Rosart (CTCA) 43'01, 2. Anouk Moysan (TCGB) 47'09, 3. Marie-Myriam Barbosa-Pires (AT) 59’05
Benjamins
1. Léo Madore (CTCA) 42’34, 2. Swann Degousée (CXT) 42'51, 3. Téo Ribierre (CXT) 42'52.
Minimes masculins
1. Cyprien Connes (CTCA) 35'37, 2. Nathan Gasnier (TCGB) 36'30, 3. Tom-Ange Brunetti (CTCA) 38’05
Minimes filles
1. Léa Lambert (CTCA) 41'23, 2. Indiana Rose Descamps (TCGB) 43'15, 3. Maëllys Gomez Faro (CXT) 46'27
Course des cadets à vétérans
Masculins
1. Thibault Gire (CTCA) 1er SH 1 et 2 1h09’27, 2. Timéo Dammy (CTCA) 1er CG 1h10’17, 3. Adrien Pelletier (SCT) 1er SH 3 et 4 1h10’51, 4. Nicolas Bulté (CTCA) 2e SH 3 et 4 1h11’10, 5. Leonel Mutrel (CXT) 1er JG 1h11’39, 6. Samuel Denoeud (CTCA) 1er VH 1 et 2 1h12’53, 7. Thomas Clauzel (CTCA) 3e SH 3 et 4 1h14’17, 8. Ludovic Heintzelmann (CTCA) 1h16’45, 9. Hugo Biggi-Henry (CTCA) 2e JG 1h17’14, 10. Lorenzo Vassard CTCA) 2e CG 1h18’21, 11. Alexis Chaillol-Mainetti (CXT) 3e JG 1h18’46, 12. Mario Faria-Ervalho (BC) 2e VH1 et 2 1h19’09.
Féminines
1. Karine Bodineau (CTCA) 1ere VF 1 et 2 1h26’10, 2. Alice Tenoux (CXT) 1ere CF 1h35’46, 3. Hélène Castelli (SCT) 1er SF 3 et 4 1h45’02, 4. Elisabeth Cavell (TCGB) 2e VF 1 et 2 1h46’16, 5. Emmanuelle Montheil (CTCA) 3e VF 1 et 2 1h46’40.
Par équipes
1. Aleria Triathlon 1h11’27, 2. Les Blonds 1h13’34, 3. Les Cannes en Feu 1h19’11.
