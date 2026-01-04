2e Enduro du Cavu - Cecce Camoin un cran au-dessus

Les concurrents ont pu donner libre cours à leur passion de la descente sur des spéciales très techniques à parcourir trois reprises pour les plus jeunes des catégories à savoir les U13, les U15 et les U17, alors que les U19 jusqu'aux seniors avaient une ES de plus à parcourir. Enfin les concurrents des VTT à assistance électrique avaient cinq tronçons chronométrés à leur programme.
Au terme de cette journée disputée sur des tracés secs et donc rapides, le "Nordiste" Cecce Camoin s'est imposé largement dans la catégorie VTT VAE devant Charlie Marcellin, 1er Master, et Max Cristelli, 1er U23. En U19/Seniors succès de Sacha Rossini qui a devancé Rémi Joset et Baptiste Guglielmi.
Du côté des plus jeunes, Louis Pons (U13) Mathieu Bindi (U15) et Hadrien Capinelli (U17) figurent au palmarès de ce dimanche de VTT dans la vallée du Cavu.
Les classements
VTT VAE
1. Cecce Camoin (Corsica Ride) 1er SH 9'33''6, 2. Charlie Marcellin (KC) 1er MH 10'43''9, 3. Max Cristelli 1er U23 (Corsica Ride) 10'54''9, 4. Olivier Casanova (KC) 2e MH 11'05, 5. Victor Chave (Corsica Ride) 3e MH 11'10''2, 6. Rudy Filippi NL) 11'11''1, 7. Frédéric Legato (NL) 11'14''4, 8. Bastien Luisi (BIL) 11'16''7, 9. José Fontana (Corsica Ride) 11'24''1, 10. Julien Latour (NL) 11'40''1.
U19 jusqu'à seniors
1. Sacha Rossi (NL) 1er U19 9'04'7, 2. Rémi Joset (VCFA) 1er MH 9'13''5, 3. Baptiste Guglielmi (BIL) 1er U23 9'25''5, 4. Alain Catala (CEB) 2e MH 9'31''4, 5. Thibault Ladieu (ECBB) 1er SH 10'48''1, 6. Valentin Meunier (NL) 3e MH 11'36''6, 7. Luca Languille-Mari (NL) 2e SH 11'41''6.
U15-U17
1. Matteu Bindi (VCFA) 1er U15 13'28''7, 2. Hadrien Capinielli (NL) 1er U17, 3. Aaron Maille-Cacciaguerra (KC) 2e U15, 4. Matteo Gerberon (BIL) 2e U17, 5. Evan Dominici (CSP 2A) 3e U17
U13
1. Louis Pons (BIL)
1. Cecce Camoin (Corsica Ride) 1er SH 9'33''6, 2. Charlie Marcellin (KC) 1er MH 10'43''9, 3. Max Cristelli 1er U23 (Corsica Ride) 10'54''9, 4. Olivier Casanova (KC) 2e MH 11'05, 5. Victor Chave (Corsica Ride) 3e MH 11'10''2, 6. Rudy Filippi NL) 11'11''1, 7. Frédéric Legato (NL) 11'14''4, 8. Bastien Luisi (BIL) 11'16''7, 9. José Fontana (Corsica Ride) 11'24''1, 10. Julien Latour (NL) 11'40''1.
U19 jusqu'à seniors
1. Sacha Rossi (NL) 1er U19 9'04'7, 2. Rémi Joset (VCFA) 1er MH 9'13''5, 3. Baptiste Guglielmi (BIL) 1er U23 9'25''5, 4. Alain Catala (CEB) 2e MH 9'31''4, 5. Thibault Ladieu (ECBB) 1er SH 10'48''1, 6. Valentin Meunier (NL) 3e MH 11'36''6, 7. Luca Languille-Mari (NL) 2e SH 11'41''6.
U15-U17
1. Matteu Bindi (VCFA) 1er U15 13'28''7, 2. Hadrien Capinielli (NL) 1er U17, 3. Aaron Maille-Cacciaguerra (KC) 2e U15, 4. Matteo Gerberon (BIL) 2e U17, 5. Evan Dominici (CSP 2A) 3e U17
U13
1. Louis Pons (BIL)
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