2e Enduro du Cavu - Cecce Camoin un cran au-dessus

Les concurrents ont pu donner libre cours à leur passion de la descente sur des spéciales très techniques à parcourir trois reprises pour les plus jeunes des catégories à savoir les U13, les U15 et les U17, alors que les U19 jusqu'aux seniors avaient une ES de plus à parcourir. Enfin les concurrents des VTT à assistance électrique avaient cinq tronçons chronométrés à leur programme.

Au terme de cette journée disputée sur des tracés secs et donc rapides, le "Nordiste" Cecce Camoin s'est imposé largement dans la catégorie VTT VAE devant Charlie Marcellin, 1er Master, et Max Cristelli, 1er U23. En U19/Seniors succès de Sacha Rossini qui a devancé Rémi Joset et Baptiste Guglielmi.

Du côté des plus jeunes, Louis Pons (U13) Mathieu Bindi (U15) et Hadrien Capinelli (U17) figurent au palmarès de ce dimanche de VTT dans la vallée du Cavu.