Rugby régional - Lucciana chute encore

En effet en Régionale 1, le RC Lucciana après sa défaite contre Monteux, quinze jours auparavant, a de nouveau baissé pavillon cette fois sur le terrain de Six-Fours Le Brusc 43 à 32. De son côté, le CRAB n'a pas tenu la distance sur la pelouse d'Orange en s'inclinant largement 57 à 15. La troisième équipe insulaire dans ce championnat territorial de R1, en l'occurrence Portivechju Rugby ne s'est pas déplacée à Salon de Provence, le leader de la Poule, et a donc déclaré forfait.





Heureusement, les équipes de Régionale 2 ont relevé le gant à commencer par le RC Ajaccio dans la Poule 1 qui a dominé Gap 27 à 17 et s'installe confortablement sur le podium. Bastia XV pour sa part s'est imposé devant La Ciotat Ceyreste 29 à 20 et s'ancre un peu plus dans le top quatre.





Dans le championnat des réserves, Portivechju Rugby s'est imposé dans le Valincu 67 à 0 et conforte sa première place, alors que Lucciana a gagné sans jouer face à la réserve du RC Ajaccio





Du côté des jeunes, la formation du Cismonte a fait carton plein hier samedi. Les cadets Régionale 1 se sont imposés amplement contre la Vallée du Gapeau 119 à 0, alors que leurs homologues de R3 ont pris le meilleur sur les Pennes-Mirabeau Cadeneaux 45 à 31. Enfin les juniors ont dominé Brignoles 59 à 5.





Toujours chez les jeunes mais dans les rangs du RCA, carton plein pour les Ciel et Blanc victorieux en cadet R2 du Coudon 30 à 14, alors que les juniors R2, également contre le Coudon, se sont imposés 17 à 5.