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Football Grand Sud - L'ASPV tient tête à Bocognano


GAP le Dimanche 29 Mars 2026 à 18:06

Dans ce match en retard de Régional 1, les Moustiques ont ramené le partage des points de ce déplacement montagnard.



Football Grand Sud - L'ASPV tient tête à Bocognano
Un nul sur le score de 3 buts à 3 qui confirme les actuelles bonnes dispositions de l'équipe de la Cité du Sel qui reprend sa quatrième place au classement provisoire à six points de Bastelicaccia. Les Moustiques poursuivent sur leur bonne dynamique avant de se rendre dans quinze jours en Balagne.
En Régionale 2, à l'inverse, les Bonifaciens se sont lourdement inclinés sur le terrain de la Costa Verde 4 buts à 1.
A l'échelon inférieur à savoir le championnat de R3, la réserve de l'ASPV n'a pas fait dans le détail face au FC Oriente en l'emportant au Pruneddu sur la marque nette de 5 à 0.
Enfin en Régional 4, choux blanc pour les équipes du Grand Sud avec la défaite du FC Sotta à Toga 3 à 1 et celle de l'AS Rocca-Taravu en déplacement pour affronter la Squadra Lumiaccia 5 à 0




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