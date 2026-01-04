Football Grand Sud - L'ASPV tient tête à Bocognano

Un nul sur le score de 3 buts à 3 qui confirme les actuelles bonnes dispositions de l'équipe de la Cité du Sel qui reprend sa quatrième place au classement provisoire à six points de Bastelicaccia. Les Moustiques poursuivent sur leur bonne dynamique avant de se rendre dans quinze jours en Balagne.

En Régionale 2, à l'inverse, les Bonifaciens se sont lourdement inclinés sur le terrain de la Costa Verde 4 buts à 1.

A l'échelon inférieur à savoir le championnat de R3, la réserve de l'ASPV n'a pas fait dans le détail face au FC Oriente en l'emportant au Pruneddu sur la marque nette de 5 à 0.

Enfin en Régional 4, choux blanc pour les équipes du Grand Sud avec la défaite du FC Sotta à Toga 3 à 1 et celle de l'AS Rocca-Taravu en déplacement pour affronter la Squadra Lumiaccia 5 à 0