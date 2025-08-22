CorseNetInfos
Grosseto-Prugna a célébré la Saint-Césaire


La rédaction le Vendredi 22 Août 2025 à 11:21

Ce lundi 18 août, le village de Grosseto a célébré sa traditionnelle fête patronale en l’honneur de Saint-Césaire. Près d’un millier de personnes se sont rassemblées pour participer à cette journée conviviale, qui demeure un rendez-vous incontournable de la vie communale.



L’après-midi s’est ouvert avec des jeux pour enfants organisés par la municipalité. Ils ont réuni de nombreuses familles dans une ambiance joyeuse et animée, sur la place de la fontaine.

La célébration religieuse, suivie de la procession, a ensuite constitué le temps fort spirituel et traditionnel de cette fête, rassemblant les habitants autour de leur saint patron.

En soirée, la commune a convié la population à un repas autour d’un veau à la broche. Ce moment de partage et de convivialité, particulièrement apprécié, a été accompagné d’animations musicales qui ont permis à chacun de prolonger la fête dans la bonne humeur.

Avant le terme de cette belle le maire, Paul Bozzi, et son équipe municipale ont tenu à remercier chaleureusement les habitants et les amis de Grosseto-Prugna pour leur participation et leur enthousiasme, preuves de leur l’attachement à cette tradition qui ont, ainsi, contribué à faire vivre l’identité et les valeurs du village.

« La Saint-Césaire est un moment fort de notre vie communale. Elle réunit toutes les générations autour de nos traditions et de nos valeurs de partage et de convivialité. Je remercie sincèrement la population pour sa présence et son enthousiasme : c’est grâce à vous que notre village reste vivant et continue de transmettre son identité », a déclaré le maire.







