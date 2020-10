Grippe saisonnière : les médecins corses appellent à une vaccination massive

"Se faire vacciner sera un acte citoyen cette année", lance François Agostini, médecin généraliste et vice-président de l'URPS (l'Union Régionale des Professionnels de Santé).



La campagne de vaccination de la grippe saisonnière a débuté ce mardi 13 octobre, dans un contexte sanitaire inédit. Cet hiver, les médecins devront jongler avec une circulation virale de la Covid-19 très rapide. L'approche des vacances de la Toussaint, l'arrivée de touristes et le retour des étudiants dans leurs familles, laissent présager un taux d'incidence du virus plus important.

A ce titre, les médecins insulaires appellent les Corses à se faire vacciner massivement. "Les enjeux sont plus forts que d’habitude. Il faut éviter un encombrement massif des services de réanimation", explique François Agostini.



Habituellement sur l'Ile de Beauté, on recense un taux de couverture pour la vaccination contre la grippe de seulement 46,8% contre 52% pour la moyenne nationale. "Concernant les vaccins, il y a encore des campagnes sur les réseaux sociaux, qui diffusent des fausses informations qui tiennent plus aux croyances qu’aux réalités scientifiques", s'indigne le médecin.



Un étalement des vaccinations



Pourtant, la grippe tue en moyenne 10 000 personnes chaque année en France. La surinfection bactérienne fragilise le système immunitaire des individus atteints. La contamination par les deux virus est possible, celle-ci favorise la mortalité.

A ce titre, en plus des personnes prioritaires (les plus de 65 ans, les soignants, femmes enceintes, les individus à risque, les personnes obèses, diabétiques...) les médecins appellent dans un second temps, les aidants et les personnes plus jeunes à se faire vacciner.

"Pour le moment les stocks sont bons, si on procède à un étalement des doses, toutes les personnes qui le souhaiteront pourront se faire vacciner."