Grève à la Poste d’Afa-Baleone : la mobilisation se poursuit après l’échec des négociations

Le dialogue n’aura duré qu’une heure. À 8h30, ce jeudi matin, une réunion était programmée entre les représentants du personnel en grève et la direction de La Poste. Mais dès 9h30, les syndicats ont quitté la table, dénonçant l’absence d’avancées depuis les dernières discussions. Selon la CGT FAPT Corse, les échanges ont simplement repris les propositions formulées le 28 mars par la direction, déjà rejetées par les grévistes. « Cette séance s’apparentait à un simulacre de négociations de la part de la direction courrier-colis, qui veut faire croire à une sortie de crise sans rien proposer de nouveau », estime Rudy Albertini, secrétaire général de la CGT FAPT de Corse-du-Sud.



En réaction, les grévistes ont provisoirement bloqué l’accès au site jusqu’à 11h, pour marquer leur mécontentement. Réunis en assemblée générale à la mi-journée, ils ont décidé de reconduire la grève. Ils annoncent qu’ils seront de nouveau présents à l’entrée du site dès 6h ce vendredi matin.



La direction affirme sa volonté de dialogue

Dans un communiqué transmis dans la journée, La Poste affirme avoir engagé de nombreuses rencontres avec les représentants syndicaux, « dans une volonté de dialogue social », et assure que des propositions concrètes ont été faites avant même le dépôt du préavis de grève. Sur le fond des revendications, l’entreprise insiste : « Il n’y a aucune remise en cause des acquis sociaux ni d’accord local. Plusieurs scénarios issus des précédentes rencontres ont été présentés à l’ensemble du personnel. » La direction ajoute que le nombre de tournées est maintenu sur le site, « malgré un trafic courrier en nette diminution (plus de moitié) ». L’augmentation des colis et le développement de nouveaux services permettraient selon elle de préserver le niveau d’emploi.



Concernant le recrutement, La Poste précise que la priorité est donnée aux postiers, puis aux CDD, sur la base des « compétences, puis de l’ancienneté ». Malgré l’échec de la réunion de ce jeudi, l’entreprise assure « maintenir sa volonté de dialogue ».



Un dispositif de continuité de service a été mis en place : les clients concernés par des livraisons seront directement contactés par téléphone. « Nous nous excusons des désagréments engendrés auprès de nos clients », conclut le communiqué, appelant de ses vœux « une résolution rapide de la situation ». Mais du côté des grévistes, le conflit semble donc appelé à se prolonger.