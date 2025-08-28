CorseNetInfos
Grave accident sur la RT 10 à Taglio-Isolaccio : sept blessés dont un en urgence absolue


C.-V. M le Jeudi 28 Août 2025 à 06:11

Un accident de la circulation s’est produit dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 0h45, sur la RT 10, sur la commune de Taglio-Isolaccio. Trois véhicules sont impliqués dans une collision à forte cinétique. Le bilan fait état de 7 victimes dont une en urgence absolue.



Grave accident sur la RT 10 à Taglio-Isolaccio : sept blessés dont un en urgence absolue

Le SIS de Haute-Corse indique que le choc a fait  six blessés en urgence relative,  des hommes âgés de 18, 19, 22 et 48,ans, une femme de 67 ans et un homme de 69 ans. Une jeunene femme de 23 ans, était, elle, en urgence absolue.

D’importants moyens de secours ont été mobilisés. Pas moins de six ambulances, un véhicule de secours routier, un véhicule infirmier, deux médecins du SAMU 2B et trois cadres sapeurs-pompiers étaient sur place pour prendre en charge l'ensemble des victimes.  L’hélicoptère de la Sécurité Civile,  Dragon 2B, également mobilisé a décollé à 1h30 pour assurer une évacuation.
Une enquête devra déterminer les circonstances de l’accident.




