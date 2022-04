Grand Bastia : des activités sportives pour tous pendant les vacances

On connait le slogan… « Pour votre santé, bougez plus ». Aussi salue-t’on la belle initiative de la CAB qui durant ces 15 jours proposera de nombreuses activités de plein-air. Au choix : Bumball, Kayak, Paddle, Krav Maga, Randonnée… Il y en aura pour tous les gouts et pour tous les âges.









Semaine du 25 au 29 avril

De 9h à 12h

Lundi : Ultimate Fresbee (Stade Erbajolo)

Mardi : Bumball (Cosec Pepito Ferretti)

Mercredi : Aïkido (Arinella)

Jeudi : Randonnée Bocca Pruna (Ville di Pietrabugno)

Vendredi : Kayak et Paddle (Arinella)



Semaine du 2 mai au 6 mai

Lundi : Ultimate Fresbee (Erbajolo)

Mardi : Bumball (Cosec Pepito Ferretti)

Mercredi : Krav Maga (Arinella)

Jeudi : Randonnée à Cardo

Vendredi : Kakak et Paddle (Arinella)