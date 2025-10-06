Gouvernement : Lecornu démissionne

En proie à l'instabilité depuis la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le chef de l'Etat en juin 2024, la France plonge dans un nouveau psychodrame politique.

Le troisième gouvernement nommé en un an aura été le plus court. Déjà menacé d'une censure dans les jours suivants, le Premier ministre a vu sa fragile coalition gouvernementale, baptisé "socle commun", se fissurer à peine plus d'une heure après sa présentation.

Le patron du parti de droite Les Républicains (LR) Bruno Retailleau, qui venait d'être reconduit au ministère de l'Intérieur, a dénoncé dans un message sur X une composition qui "ne reflète pas la rupture promise" et convoqué une réunion des instances de son parti.

En cause, selon plusieurs sources: le retour surprise aux Armées de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie (2017-2024) - et transfuge du parti LR -, symbole pour la droite du dérapage budgétaire des dernières années de gouvernements macronistes; ou encore la large part réservée au parti macroniste Renaissance dans la répartition du gouvernement (10 ministres, contre 4 à LR).

Plusieurs cadres du camp présidentiel envisageaient également, dès dimanche soir, l'hypothèse de voir la droite sortir du gouvernement.

Les oppositions d'extrême droite (Rassemblement national, RN) et de gauche (notamment LFI, gauche radicale) fustigeaient quant à eux un gouvernement dont 12 des 18 membres étaient déjà dans l'équipe précédente, renversée début septembre.





Dissolution?



Après l'annonce de la démission de M. Lecornu, le président du RN Jordan Bardella a appelé lundi Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale, affirmant qu'"il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes".

"Recyclage", "provocation", "bras d'honneur", "déni de démocratie", choix "effarant et inexplicable" ou "insultant"... L'exaspération s'était fait sentir dans tous les partis d'opposition dimanche, avivant le spectre d'un prochain renversement par le Parlement.

La balle est désormais dans le camp du président Emmanuel Macron, omniprésent sur la scène internationale mais qui voit sa ligne politique sombrer dans le chaos sur la scène intérieure.

Pour beaucoup, il est le responsable de l'instabilité qui ronge la France depuis juin 2024.

Depuis sa décision de dissoudre l'Assemblée dans la foulée des élections européennes, l'hémicycle est fracturé en trois blocs (alliance de gauche / macronistes et centristes / extrême droite). Aucun ne dispose de la majorité absolue.

Trois ministres, Michel Barnier (septembre - décembre 2024), François Bayrou (décembre 2024 - septembre 2025) et désormais Sébastien Lecornu (nommé le 9 septembre), se sont heurtés à cette équation insoluble, qui se double d'une situation financière désastreuse avec une dette de 3.300 milliards d'euros, représentant 115% du PIB.

Homme de confiance d'Emmanuel Macron venu de la droite, Sébastien Lecornu, présenté comme un fin négociateur politique, avait multiplié les consultations ces trois dernières semaines.

Pour éviter de subir le même sort que son prédécesseur, tombé après avoir présenté un effort budgétaire de 44 milliards d'euros, il avait demandé à ses ministres de "trouver des compromis" avec les oppositions.