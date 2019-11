Global Earth Keeper. Une opération plage propre ce samedi 16 à la Marana

L’association environnementale travaillera en partenariat avec l'association Zeru Frazu pour nettoyer cette zone en bord de pinède polluée par de nombreux plastiques et déchets qui ont été entassés au fil du temps et à l'intérieur de la pinède par des gros pneus de camion et des centaines de boites de conserve destinées au nourrissage de chats errants. Les services techniques de la mairie de Furiani mettront à disposition un camion benne et des sacs poubelles pour récupérer les déchets et les transporter ainsi en déchetterie. Des sacs poubelles noires et jaunes seront fournis afin de faire au mieux le tri des matières recyclables. Les mégots seront récoltés à part dans des bouteilles d'eau vides afin de les comptabiliser et seront récupérés par la société Gumego.







« En tant qu'association environnementale, nous souhaitons montrer notre engagement mais surtout rappeler aux habitants de chaque commune, la menace bien réelle de la pollution et l'importante augmentation des décharges sauvages sur notre île par la réalisation de dépollutions mensuelles. »