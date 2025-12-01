Giuliana Marchetti, 23 ans, lance « Notre raisin d’être », une box corse dédiée aux vins et à la découverte des terroirs

- Où peut-on se procurer vos box ?

- Les box sont disponibles exclusivement sur mon site internet : www.notreraisindetre.com



- Quel est votre lien avec le monde viticole ?

- Mon lien avec le vin s’est construit à travers ma formation et mes expériences. J’ai notamment travaillé en alternance au domaine du Clos d’Alzeto, à Ajaccio. J’y ai beaucoup appris, aussi bien sur les vins que sur le travail de la vigne. Cette expérience a été déterminante pour moi.





- D’où vous est venue cette idée ?

- J’ai toujours voulu créer quelque chose qui me ressemble, en lien avec ma passion pour le vin. L’idée de "Notre raisin d’être" est née de cette envie de partage et de découverte, en proposant un concept à la fois personnel et accessible.





- Vos box s’adressent-elles uniquement aux particuliers ?

- Pas seulement. Mes box sont destinées aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Je propose également des coffrets sur mesure, adaptés aux goûts et aux envies de chacun. Elles sont expédiées partout en France afin que tout le monde puisse en profiter.





- Avez-vous d’autres projets en préparation ?

- Oui, plusieurs ! Mais ma priorité, pour l’instant, est de faire connaître "Notre raisin d’être" et de développer son concept. L’aventure ne fait que commencer.



----

Giuliana Marchetti

Notre raisin d’être

06 11 15 37 51

contact@notreraisindetre.com



[ ]url:https://www.facebook.com/share/17t4FUfAYB/?mibextid=wwXIfr

