Giuliana Marchetti, 23 ans, lance « Notre raisin d’être », une box corse dédiée aux vins et à la découverte des terroirs

Je m’appelle Giuliana Marchetti, j’ai 23 ans et je viens de créer « Notre raisin d’être ». Après un BTS Tourisme et six mois passés à Toronto, j’ai décidé de me reconvertir pour me consacrer à ma véritable passion : le vin. J’ai suivi la formation Franck Thomas, aux côtés de Raphaël Pierre-Bianchetti, et obtenu mon diplôme de sommelière en décembre dernier. Dès lors, je me suis lancée dans la création de mon site internet.
- Présentez-nous le concept de votre box
- J’ai imaginé un concept de box mensuelle : on s’abonne à une formule comprenant une, deux ou trois bouteilles de vin, pour la durée que l’on souhaite. Chaque mois, les abonnés reçoivent une box surprise accompagnée d’une présentation du domaine viticole et d’une proposition d’accord mets-vins correspondant à leur sélection.
J’ai également développé une seconde formule : les box ponctuelles. Proposées à l’unité, elles sont accompagnées d’un descriptif détaillé. Chacun peut ainsi choisir celle qui lui plaît selon ses envies du moment.
- Comment vous démarquez-vous des autres box corses ?
- Ma formation de sommelière me permet d’apporter une réelle valeur ajoutée. Je réalise une sélection de vins entièrement personnalisée pour mes clients. Passionnée par les accords mets-vins, j’intègre dans chaque box une fiche dédiée, accompagnée d’une recette, afin d’offrir une véritable expérience de dégustation et de partage.
- En dehors de ces conseils présents dans la box, que proposez-vous au consommateur ?
- Je propose des ateliers d’accords mets-vins, mais aussi des ateliers « pâtisserie et vin », en partenariat avec la Boutique Bracconi à Bastia et à Ajaccio. Ces ateliers sont accessibles sur les créneaux proposés ou sur privatisation.
Je publie également des vidéos simples et ludiques sur les réseaux sociaux de Notre raisin d’être :
Facebook : page Notre Raisin d’être
Instagram : compte Notre Raisin d’être
TikTok : profil Notre Raisin d’être
- Où peut-on se procurer vos box ?
- Les box sont disponibles exclusivement sur mon site internet : www.notreraisindetre.com
- Quel est votre lien avec le monde viticole ?
- Mon lien avec le vin s’est construit à travers ma formation et mes expériences. J’ai notamment travaillé en alternance au domaine du Clos d’Alzeto, à Ajaccio. J’y ai beaucoup appris, aussi bien sur les vins que sur le travail de la vigne. Cette expérience a été déterminante pour moi.
- D’où vous est venue cette idée ?
- J’ai toujours voulu créer quelque chose qui me ressemble, en lien avec ma passion pour le vin. L’idée de "Notre raisin d’être" est née de cette envie de partage et de découverte, en proposant un concept à la fois personnel et accessible.
- Vos box s’adressent-elles uniquement aux particuliers ?
- Pas seulement. Mes box sont destinées aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Je propose également des coffrets sur mesure, adaptés aux goûts et aux envies de chacun. Elles sont expédiées partout en France afin que tout le monde puisse en profiter.
- Avez-vous d’autres projets en préparation ?
- Oui, plusieurs ! Mais ma priorité, pour l’instant, est de faire connaître "Notre raisin d’être" et de développer son concept. L’aventure ne fait que commencer.
----
Giuliana Marchetti
Notre raisin d’être
06 11 15 37 51
contact@notreraisindetre.com
[]url:https://www.facebook.com/share/17t4FUfAYB/?mibextid=wwXIfr
-
