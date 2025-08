Ghisoni - En piste pour « A Corsa di l’ Oriente »

« Le goût de l’effort, le plaisir, le partage, la solidarité mais surtout le respect sont des valeurs essentielles qui régissent les activités en milieu montagnard et ce sont ces valeurs qui nous guident dans nos choix d’organisateurs » souligne Simon Giraud, président de l’« Association Ghisoni-Orient ». Des organisateurs qui ont su au fil des ans faire évoluer l’épreuve : Nouveau parcours, création d’un relais et d’une marche solidaire, participation au circuit Skyrunner France, accompagnement de jeunes coureurs insulaires pour participer au Skyrunner France, labellisation auprès de la fédération Internationale de Skyrunning…Au programme un trail court chronométrée de 24 kms (D+ 2000m), une épreuve relais chronométrée avec un grimpeur (distance 11 kms), un descendeur (distance13 kms) sur le même tracé et une marche caritative de 6 kms (400 m D+). Le tracé de 24 km reprend les sentiers de transhumance qui permet de tutoyer les plus hauts sommets de l’île après un départ du cœur du village : bergeries du Cardo, chaine du Renosu, Pinzi Curbini, Oriente…Après la montée, la descente. Une descente qui s’avère pentue et très technique par endroit.Quant à la marche solidaire de 6 km, elle vise un public familial, ouverte aux adultes et aux enfants, sans aucun chronométrage, une marche accompagnée par des bénévoles, ce qui permettra aux participants de découvrir le cadre naturel mais également l’histoire du village.Au-delà de l’aspect sportif, la course de l’Oriente est aussi une belle aventure humaine, à la fois rugueuse et chaleureuse mais surtout solidaire. «Cette année la course est organisée au profit de l’association Rêves de Gosse, association qui a pour objectifs l’acceptation des différences et l’inclusion grâce à des rencontres entre des enfants aux parcours ordinaires et extraordinaires, entendez cabossés par la vie ou la maladie » souligne Jean-Philippe Micaelli, membre de l’organisation.Départ 8h30 de la place du village, pour les deux épreuves chronométrées, une petite demi-heure plus tard pour la marche.