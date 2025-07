Galeria : rencontre avec une tortue discrète au barrage de Calca

Mais de qui s’agit-il ? D’Hermann ? Pas cette fois. Il ne faut pas confondre : la tortue d’Hermann, espèce terrestre endémique de la Corse et star protégée des forêts sèches du maquis, ne se mouille jamais les pattes. Celle-ci, avec ses pattes palmées, son goût pour les eaux douces et sa gorge mouchetée de jaune, est une cistude d’Europe (Emys orbicularis).





Une tortue d’eau douce bien de chez nous

Espèce bien plus discrète que sa cousine terrestre, la cistude d’Europe est présente en Corse, notamment dans les zones humides et calmes comme les étangs, marais et… barrages. À Calca, elle trouve un refuge propice pour nager, chasser (elle se nourrit de petits invertébrés et parfois de poissons) et lézarder au soleil, comme ce jour-là.

Son camouflage naturel — carapace sombre, gorge tachée de jaune — la rend presque invisible à l’œil non averti. Mais elle est bien là, témoin silencieux de la biodiversité locale.



Une espèce protégée… et à surveiller

Classée comme espèce protégée en France, la cistude souffre, elle aussi, de la dégradation de ses habitats. Pollution, artificialisation des berges, circulation de véhicules tout-terrain dans les zones humides : autant de menaces pour cette discrète voisine.

Sa présence à Galeria est donc une excellente nouvelle, signe que l’écosystème reste accueillant — pour l’instant.





Bain de soleil ou pause réflexive ?

Alors, que faisait-elle là, cette tortue ? Prise de méditation existentielle ? Bain de soleil stratégique pour faire monter sa température interne ? Ou simple pause digestive ? On ne le saura jamais. Mais une chose est sûre : au barrage de Calca, il ne faut pas toujours se presser. Même une tortue vous le dira.