Futsal : La saison démarre ce samedi pour Bastia Agglo Futsal

Durant l’intersaison beaucoup de changement au club. Ainsi après 6 ans de bons et loyaux services, Thomas Cipriani a souhaité prendre un peu de recul et laissé la présidence à Juliette Battestini, jusque là secrétaire du club.



«Nous avons voulu donner un nouvel élan au club, le restructurer pour repartir d’un bon pied» explique la nouvelle présidente «Après notre descente les joueurs étaient moralement atteints et donc on souhaitait repartir sur de nouvelles belles base, on repart à zéro» ajoute Jean-Charles Dottel qui avec Momo Belaïch s’occupera du volet sportif du club. « On va axer notre travail sur les jeunes et notre école de futsal avec comme locomotive notre équipe de D2 ».



Et du coté de la locomotive, changement de conducteur avec l’arrivée de l’espagnol Jésus Salvador Jimenez. «Il possède les plus hauts diplômes » souligne J.Battestini, « il entraînait l’an passé en D2 espagnole. Il va apporter sa touche personnelle, son vécu».



Coté effectif, peu de départs mais des arrivées dont 4 étrangers. Les brésiliens Guesinho et Luis Matsumoto, qui ont déjà joué ensemble, et les espagnols Carlos Omabegho, qui jouait en D2 française l’an passé, et le pivot Hector Lanallanos. «Ce recrutement extérieur était une nécessité car sur notre île on n’a pas le potentiel, on n’a pas un bassin assez grand. Mais il fallait aussi des Corses dans l’équipe au niveau de la mentalité. L’an passé celle-ci nous a fait grandement défaut» précise JF Dottel. Ainsi ont signé Jean-François Lucciani de la Squadra Mora Futsal, Adil Krimi, un jeune corse qui jouait à Marseille St Henri, Ferdinand Castelli de la Casinca, Cyril Cantelli-Humetz, gardien de but de la Casinca aussi, Damien Pasquini du Gallia Lucciana, Hubert Strazzella, 16 ans, de l’AS Pieve di Lota. Enfin le retour au club de Hichem Oueslati qui évoluait depuis quelques années sur le continent.



La formation demeure la priorité du club qui acceptera les doubles licences (football + futsal).



Au départ de cette saison le club recence 35 seniors et une trentaine de jeunes. «On va aussi beaucoup miser sur nos U13» explique encore la présidente. « Ils seront intégrés dans le championnat national, poule Sud-Est. Nous aurons aussi d es catégories U11 et U14 et ces jeunes évolueront en lever de rideau de chaque rencontre de D2 à domicile ».



Quant à l’objectif avoué de la D2 .. «Ce sera le maintien à ce niveau et la préparation s’est faite en ce sens avec cette année un stage nature, sans ballon, à base de randonnées en montagne et de canyoning dans le massif de Bavella » explique JF Dottel. Dans cette poule B de D2 les favoris seront Beaucaire, Kingersheim et … Furiani. «Nos voisins se sont bien renforcés. Je les vois en haut de cette poule » conclut JF Dottel.