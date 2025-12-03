Furiani - 61 concurrents pour la dernière régate de la Ligue de Voile Légère

La préparation a commencé tôt, les équipages devant dégivrer leurs bateaux dans une atmosphère froide, face à une mer fumante au lever du soleil. Le soleil s’est ensuite imposé et un vent de Sud-Ouest de 6 à 13 nœuds a permis de valider 4 à 5 courses selon les séries.
Podiums – Scratch
Optimist – Division 2
Lilan (CNB) – 1er minime
Sacha (CNB) – 1ère fille, 2e minime
Mattea (CNB) – 2e fille, 3e minime
Catamarans – Division 2
Lisandru et Corinne (BNMV) – 1ers seniors
Jules et Andrea (SNA) – 1ers minimes
Joseph et Attila (BNMV) – 2es minimes
Dériveurs intersérie – Division 1
Ethan (BNMV) en ILCA 4 – 1er cadet
Louis (CNB) en Optimist – 1er minime
Virginie (CNB) en ILCA 4 – 1ère senior et 1ère fille
Catamarans intersérie – Division 1
Titouan et Ethan (CNB/CNC) – 1ers espoirs
Guenry et Mathis (CNC) – 1ers cadets
Callisthene et Audrey (CNIR/CNC) – 1ères filles et 2es cadets
Classement des clubs
Club Nautique Bastiais – 26 pts
Mare e Vela – 56 pts
Société Nautique d’Ajaccio – 56 pts
Calvi Nautique Club – 99 pts
Société des Loisirs Nautiques de Porticcio – 108 pts
Club Nautique d’Île-Rousse – 122 pts
Classements complets :
➡️ https://regates.ffvoile.fr/competitions/132761/
