Furiani - 61 concurrents pour la dernière régate de la Ligue de Voile Légère

La rédaction le Mercredi 26 Novembre 2025 à 16:39

Dimanche 23 novembre 2025, le Club Nautique Bastiais (CNB) organisait la dernière régate de la Ligue de Voile Légère. L’événement a réuni 61 concurrents, avec 14 Optimist et 10 catamarans en Division 2, 11 dériveurs et 8 catamarans en Division 1.



(Photos Club Nautique Bastiais)
La préparation a commencé tôt, les équipages devant dégivrer leurs bateaux dans une atmosphère froide, face à une mer fumante au lever du soleil. Le soleil s’est ensuite imposé et un vent de Sud-Ouest de 6 à 13 nœuds a permis de valider 4 à 5 courses selon les séries.



Podiums – Scratch

Optimist – Division 2

Lilan (CNB) – 1er minime

Sacha (CNB) – 1ère fille, 2e minime

Mattea (CNB) – 2e fille, 3e minime

Catamarans – Division 2

Lisandru et Corinne (BNMV) – 1ers seniors
Jules et Andrea (SNA) – 1ers minimes

Joseph et Attila (BNMV) – 2es minimes

Dériveurs intersérie – Division 1

 Ethan (BNMV) en ILCA 4 – 1er cadet

 Louis (CNB) en Optimist – 1er minime

 Virginie (CNB) en ILCA 4 – 1ère senior et 1ère fille

Catamarans intersérie – Division 1

Titouan et Ethan (CNB/CNC) – 1ers espoirs

Guenry et Mathis (CNC) – 1ers cadets

Callisthene et Audrey (CNIR/CNC) – 1ères filles et 2es cadets


Classement des clubs

Club Nautique Bastiais – 26 pts

Mare e Vela – 56 pts
Société Nautique d’Ajaccio – 56 pts

Calvi Nautique Club – 99 pts

Société des Loisirs Nautiques de Porticcio – 108 pts

Club Nautique d’Île-Rousse – 122 pts

Classements complets :
➡️ https://regates.ffvoile.fr/competitions/132761/





