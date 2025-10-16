CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Suspension totale du trafic ferroviaire en Corse du 18 octobre au 2 novembre 16/10/2025 A défaut de pluies abondantes, des « REUT » providentielles pour nettoyer Porto-Vecchio 16/10/2025 La Haute-Corse placée en situation de vigilance sécheresse 16/10/2025 François-Xavier Ceccoli : "pourquoi j'ai décidé de voter la motion de censure " 16/10/2025

François-Xavier Ceccoli : "pourquoi j'ai décidé de voter la motion de censure "


La rédaction le Jeudi 16 Octobre 2025 à 18:39

Le député François-Xavier Ceccoli (2e circonscription de Haute-Corse) explique, dans un communiqué diffusé après le vote des motions de censure à l’Assemblée nationale, les raisons de son choix.



François-Xavier Ceccoli : "pourquoi j'ai décidé de voter la motion de censure "
Il rappelle d’abord que les députés étaient appelés à examiner deux motions de censure, déposées par LFI et le RN, à la suite du discours de politique générale du Premier ministre. François-Xavier Ceccoli déclare n’y avoir « retrouvé rien - ou presque -  des valeurs qui ont fondé [son] engagement en politique », énumérant ces valeurs : la fermeté régalienne, la rigueur budgétaire, l’efficacité de l’action publique, la valorisation du travail et l’accès au soin pour tous.
Le député estime que si « le pays a besoin de se doter d’un budget dans les meilleurs délais », celui-ci « ne peut être adopté à n’importe quel prix », accusant le Premier ministre d’avoir « cédé à tous les chantages » et de s’être « destiné à subir toutes les surenchères ».
Concernant les motions, François-Xavier Ceccoli précise qu’il aurait pu soutenir un texte venu « de la gauche républicaine », mais qu’il lui était « impossible de voter la motion de censure déposée par La France insoumise », qu’il juge « irresponsable » et « dangereuse pour le pays ».
Finalement, après « une longue réflexion », il affirme avoir « décidé de voter la seconde motion de censure », celle présentée par le Rassemblement national, « en responsabilité ».
Le député conclut en réaffirmant que « la politique est une affaire de convictions » et qu’il continuera à s’y référer comme à « une boussole exigeante » pour guider son action à l’Assemblée nationale.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos