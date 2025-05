Football - Le 6e Challenge Patrick-Catoire couronne Ghisonaccia-Prunelli et la SVARR

Samedi s'est disputée la 6e édition du Challenge Patrick-Catoire, organisée par la JS Bonifacio, qui a regroupé seize équipes U13 au stade Antoine-Tassistro. Réparties en quatre poules elles se sont d'abord affrontées dans le cadre d'une phase de brassage qui permettait aux huit meilleures équipes de se retrouver au sein des quarts Elite et aux huit suivantes en quart Honneur





Dans les demi-finales Elite l'US Ghisonaccia-Prunelli victorieuse de l'AS Porto-Vecchio 2 à 0, et le SC Bastia qui en faisait de même face à la Costa Verde sur un score identique accédaient à la finale.

Celle-ci avait du mal à se décanter, les deux équipes étant dos à dos à la fin du temps réglementaire qui intervenait sur la marque de 2 à 2. La séance de tirs au but permettait à Ghisonaccia-Prunelli de remporter cette finale Elite. Le match de la troisième place revenait à la Costa Verde face. à l'ASPV 2-0.





Dans le dernier carré Honneur, la SVARR l'emportait sur le Sud FC 2 buts à 0. De son côté, la JS Bonifacio s'imposait 1 à 0 contre l'AS Calinzana.

La finale permettait à la SVARR de l'emporter sur la JSB II 4 buts à 0. La petite finale était pour Calinzana qui prenait le meilleur sur les jeunes Sudistes 1-





Palmarès individuel

Meilleur buteur : Maxence Vecchieti (SCB) 13 buts.

Meilleur joueur : Noah Castagnet (US Ghisonaccia-Prunelli)

Meilleur gardien : Antoine Gazano (ASPV)