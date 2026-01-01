Football Grand Sud -Le derby pour Les Moustiques, la SVARR chute à Corte

Cette deuxième journée de l'année 2026 a débuté dès samedi soir par le derby entre l'AS Porto-Vecchio et le Sud FC au stade du Pruneddu. Ce duel entre voisins de l'extrême sud a permis à l'AS Porto-Vecchio de s'imposer sur le score de 3 buts à 2. Lomambo et Segarel, à deux reprises, ont été les buteurs porto-vecchiais alors que les réalisations sudistes sont à mettre au crédit de Edmond et Salvador-Alves.





Le choc de cette dernière journée du cycle aller au sein de l'élite régionale voyait cet après-midi la SVARR, leader de ce championnat, rendre visite à son dauphin l'USC Corte au stade Santos-Manfredi. Un match de haut de tableau qui a finalement vu le succès des Cortenais 1 but à 0 grâce à un penalty inscrit juste avant l'heure de jeu.





En Régionale 2, la JS Bonifacio n'a pas fait dans le détail face à l'USMR en s'imposant nettement à domicile 5 buts à 1.





Du côté du championnat de R3, le match entre le Niolu et l'ASPV n' a pas eu lieu, le terrain d'Albertacce étant enneigé.

Enfin en R4, le FC Sotta qui rendait visite à Ponte Leccia a été dominé sur la marque de 5 buts à 2, alors que l'AS Rocca Taravu qui jouait à Santos Manfredi face à la réserve de l'USCC en baisser de rideau du choc de R1 a ramené le partage des points sur la marque de 2 à 2.