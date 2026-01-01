CorseNetInfos
Deux randonneurs secourus dans les aiguilles de Bavella sur la variante alpine du GR20


La rédaction le Dimanche 25 Janvier 2026 à 18:26

Samedi soir, le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Corse est intervenu sur la variante alpine du GR20, dans le secteur des aiguilles de Bavella où deux randonneurs, mal équipés, ont été bloqués par la neige à haute altitude,



Le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Corse est intervenu sur la variante alpine du GR20, dans le secteur des aiguilles de Bavella. Deux randonneurs, bloqués par la neige à haute altitude, se sont retrouvés en difficulté en raison d’un équipement inadapté : chaussures de trail, absence de vêtements imperméables, pas de piolet ni de crampons techniques. Confrontés à des conditions hivernales dégradées, ils ont néanmoins eu le bon réflexe d’alerter les secours, évitant une issue dramatique…

Les conditions météorologiques ne permettant pas une évacuation par hélicoptère sur zone, l’intervention s’est déroulée par voie terrestre. Les secouristes ont été acheminés jusqu’à Sainte-Lucie-de-Tallano par l’hélicoptère de la SAG Ajaccio, puis transportés au col de Bavella par la brigade locale de la gendarmerie de Corse. Ils ont ensuite progressé à pied dans une tempête de neige jusqu’aux victimes, retrouvées en état d’hypothermie, avant de les raccompagner au col où se trouvait leur véhicule. Le retour des secouristes s’est effectué par des moyens successifs jusqu’à Ajaccio.

Les services de secours rappellent qu’en période hivernale, toute sortie en montagne au-delà de 1 500 mètres d’altitude nécessite un équipement adapté et une préparation rigoureuse, ainsi qu’une marge suffisante dans les horaires. Partir tôt et ajuster l’itinéraire aux conditions restent des règles de base pour limiter les risques.





