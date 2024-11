Football Grand Sud - Le Sud tient tête à Corte

Du côté du championnat du Régional 1, nos représentants ont vécu une journée plutôt difficile avec l'ASPV qui a été étrillée sur le terrain d'Afa sur le score sans appel de 5 buts à 2, dans le même temps, la SVARR, qui évoluait sur la pelouse de la réserve de Furiani, s'est inclinée 3 buts à 1. Deux mauvaises opérations pour les pensionnaires de l'élite régionale, que ce soit dans le haut ou dans le bas du tableau.

En Régional 2, la JS Bonifacio rendait visite au Nebbiu. Un long déplacement qui s'est soldé par une courte défaite sur le score de 1 à 0 pour les joueurs de la Cité des Falaises.

Pour le compte du championnat de Régional 4, l'ASPV, leader de la poule recevait le Niolu, la réserve des Moustiques s'est imposée 4 buts à 0. Porto-Vecchio plus que jamais leader dans ce championnat. Le FC Sotta qui était l'hôte de Toga n'a pas honoré son déplacement et a donc déclaré forfait. Enfin la rencontre entre la réserve de Lupinu et celle du Sud FC a été remise à une date ultérieure.