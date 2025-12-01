Football Grand Sud - La SVARR reçue 5 sur 5

Une victoire obtenue difficilement face à la Casinca sur le score de 2 buts à 1. En première période les visiteurs auraient eu l'opportunité de mener à la marque, mais le portier de la SVARR annihilait les tentatives casincaises. C'était à l'inverse Fressigot qui ouvrait le score pour la SVARR en fin de première période. La Casinca égalisait à moins de dix minutes du terme par Rossi avant que Sidibé dans les arrêts n'offre le but de la victoire à son équipe.





À l'inverse pour les deux autres clubs du secteur Grand Sud, cette entame de saison est bien plus compliquée. Dans le duel des anciens pensionnaires de N3 au stade Gaby Muzy, le Sud FC a été battu 1 à 0 par l'USC Corte. Dans le même temps, l'AS Porto-Vecchio qui rendait visite à Afa s'est inclinée 2 à 1.





En Régional 2, après deux défaites de rang, la JS Bonifacio a renoué avec la victoire en battant la réserve cortenaise 1 à 0.





Du côté du championnat de Régional 3 dans la rencontre des réserves, l'ASPV a été battue à domicile par la Casinca 5 à 2. Enfin en Régional 4 dans le derby entre le FC Sotta et l'AS Rocca Taravu, force est restée aux Sottais vainqueur à Ciniccia 5 buts à 3.,