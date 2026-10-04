Football Grand Sud - L'ASPV redresse la barre, la SVARR éliminée

Les joueurs du Valincu jouaient cet après-midi en terre ajaccienne face à l'ACA. Une rencontre qui a mis un temps certain à se décanter. À la pause les deux équipes étaient dos à dos (0-0). Une parité qui durait jusqu''à la 82e moment choisi par Anthony Fosse pour inscrire le but décisif pour les Ours. Ces derniers recevront donc Furiani pour le compte du 5e tour dimanche prochain.



Dans le championnat de Régional 1, l'AS Porto-Vecchio évoluait sur le terrain de la réserve du Gallia. Les Moustiques se sont imposés 2 buts à 1 en fin de match et redressent la tête après la défaite inaugurale à la maison face à Bocognano.



Le Sud FC était pour sa part au repos.



En Régional 2, la JS Bonifacio recevait le Nebbiu à Antoine Tassistro. Un match qui s'est soldé par un partage des points sur un score vierge.



En Régional 3, le duel des réserves entre l'ASPV et le GFCA au Pruneddu a tourné à l'avantage des Ajacciens 3 buts à 0, au terme d'un match tendu.



Enfin en Régional 4, l'AS Rocca-Taravu s'est imposée sur la pelouse de Sant'Antonu 3 à 1. Succès en déplacement, également, pour la réserve du Sud FC à Sotta 7 à 0. De son côté la réserve de la SVARR l'a emporté à domicile face au FC Torra 4 à 0.

