Football Grand Sud - L'ASPV en échec, la JS Bonifacio victorieuse


GAP le Dimanche 9 Novembre 2025 à 18:55

Si les Moustiques dans le cadre de la mise à jour du calendrier ont été tenus en échec cet après-midi par Eccica en R1, la JS Bonifacio enchaîne avec un deuxième succès de rang à l'échelon inférieur



La JS Bonifacio victorieuse
La JS Bonifacio victorieuse
Pas de vainqueur, donc, cet après-midi au stade du Pruneddu où l'ASPV accueillait Eccica-Suarella lors de cette journée de rattrapage en Régional 1. Les Moustiques ont buté sur la lanterne rouge et ont concédé le partage des points sur le score de 1 à 1. Un résultat qui n'arrange pas les affaires porto-vecchiaises.


A l'inverse les Bonifaciens d'Edmond Ibayi, après avoir battu la réserve cortenaise voici une semaine à Tassistro, se sont imposés 3 buts à 2 sur le terrain de Cargèse et confirment leur place dans le haut du tableau de ce championnat de Régional 2.


A l'échelon inférieur en Régional 3, la réserve de l'ASPV se déplaçait à Antisanti . Les joueurs de José Tafani se sont inclinés 3 buts à 1.


Enfin en Régional 4, l'après-midi a été lourde comme le score pour le FC Sotta qui rendait visite à la réserve de Ghisonaccia. Les Sottais ont baissé pavillon sur la marque sans appel de 10 buts à 1. De son côté l'AS Rocca Taravu qui recevait Toga a concédé le partage des points 1 à 1.




