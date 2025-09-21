Football Grand Sud - Entame réussie pour l'ASPV et la SVARR

En Régional 1 deux d'entre eux évoluaient à la maison à savoir le Sud Fc contre Bocognano et la SVARR contre la Pieve di Lota. Au stade Gaby Muzy, le Sud FC a été tenu en échec 0-0 par Bocognano en grande partie grâce au portier Borelli qui s'est montré décisif en détournant un penalty en première période. Quant à la SVARR, sur sa pelouse de Santucci, elle a pris le meilleur sur la Pieve di Lota 3 buts à 1. De son côté, l'ASPV rendait visite au FJEB te les Moustiques ont réalisé une très bonne opération en s'imposant 1 à 0 en terre bigugliaise.





En Régionale 2, la JS Bonifacio était, aussi en déplacement cette fois du côté de l'ECB et les joueurs de la Cité des Falaises ont réalisé une excellente opération en l'emportant 1 à 0.

Enfin en R3, Les Moustiques, champions de Corse de R4, faisaient leur premier pas de la saison à domicile sur la pelouse du Pruneddu contre Lupinu. Au terme d'un match très tendu, émaillé de gestes répréhensibles, les deux équipes se sont séparées sur le score de parité de 1 à 1.