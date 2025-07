Football : ​L’AC Ajaccio passera finalement en appel devant la DNCG le 15 juillet

Le suspense demeure entier et les supporters ajacciens vont devoir s’armer de patience pour savoir si leur équipe va pouvoir évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Relégué en National lors du passage en première instance devant la DNCG, l’organe chargé de surveiller la santé financière des clubs professionnels, le 24 juin dernier, le club ajaccien avait immédiatement fait appel de la décision. Le club rouge et blanc devait ainsi passer ce jeudi 10 juillet. Mais, afin de consolider son dossier et d’apporter les garanties nécessaires dans l’espoir de garder sa place en Ligue 2, les dirigeants ajacciens ont préféré demander un report. Cet après-midi, la FFF a accepté de décaler le passage des dirigeants ajacciens au mardi 15 juillet. Un délai très court avant la reprise du championnat et un derby face au SC Bastia fixé au 9 août à 20 heure mais « indispensable pour fournir les pièces nécessaires » au maintien du club ajaccien.



Une garantie notariale insuffisante

En première instance, la DNCG avait fait savoir au club acéiste que la garantie notariale de 20 millions d’euros présentée par le club n'était pas jugée crédible. « Compte tenu du temps imparti, nous savions que nous serions relégués en première instance », avait alors expliqué la direction. Le club a alors demandé à l’investisseur Arnau Baqué Roig de fournir une garantie bancaire, exigence désormais incontournable aux yeux de l’instance. Celui-ci aurait déjà entamé les démarches nécessaires, et les documents requis devraient être présentés dans le cadre de la procédure d’appel, le 15 juillet prochain. Une éternité pour les supporters ajacciens…