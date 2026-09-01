Folelli : Corsica Sole ouvre la voie à l’hydrogène vert

Corsica Sole, entreprise spécialisée dans la production d’énergie solaire, a inauguré sa première unité pilote de production d’hydrogène vert. Lié à la centrale de production solaire de Folelli, mise en service en 2017, cette plateforme baptisée Folell’Hy doit permettre de convertir en hydrogène l’excédent d’énergie produite par le soleil : « On a une centrale solaire de 12 MW. De temps en temps, elle est coupée à cause d’un surplus d’énergie. Cette énergie, on va la transformer en électrolysant de l’eau pour obtenir de l’hydrogène. » Concrètement, il s’agit de séparer la fameuse molécule H2O pour récupérer l’hydrogène et l’utiliser comme énergie. « C’est un site pilote financé par France 2030 qui va nous permettre d’étudier comment produire de l’hydrogène grâce au surplus de l’énergie solaire. On peut produire sur ce site 20 kilos d’hydrogène par jour », explique Paul Antoniotti, le président de Corsica Sole.
Un projet qui s’inscrit dans une ambition plus grande pour l’entreprise corse. Son programme Alchimist vise, à terme, à produire davantage d’hydrogène et à aller vers l’alimentation en hydrogène des centrales électriques, dans le but de décarboner au maximum notre société et de poursuivre cette volonté de sortir des énergies fossiles : « Notre ambition est très claire, il faut développer au maximum les énergies renouvelables. Le premier étage de la fusée, c’est le solaire, car c’est le plus facile et le plus compétitif en termes économiques. Le deuxième étage de la fusée, c’est le stockage de l’énergie. Aujourd’hui, le plus économique, ce sont les batteries, et la troisième étape, c’est l’hydrogène pour vraiment arriver à des taux de décarbonation importants. » Le président de Corsica Sole y croit : « Aujourd’hui, on produit de l’hydrogène en Corse. On va se faire la main sur ce site pilote pour passer à des étapes plus importantes. »
Pour autant, l’hydrogène qui sera produit sur le site pilote de Folelli trouvera déjà une application concrète du côté du lycée maritime de Bastia : « Le bateau-école Alba sera le premier client de Folell’Hy. L’hydrogène produit à Folelli va servir à faire le plein du navire. Ce sera un carburant 100 % corse et 100 % propre. ». Jusqu'à 100kg pourront être livrés chaque semaine selon les besoins. L’hydrogène peut également être utilisé dans de nombreux modes de transport : le maritime, le routier, mais aussi le ferroviaire. Il possède également des caractéristiques propres permettant de décarboner d’autres secteurs, précise Paul Antoniotti.
Un savoir-faire insulaire développé avec des entreprises françaises et européennes, explique Corsica Sole : « On a développé en interne une direction hydrogène qui a créé des emplois en Corse et qui a développé nos compétences. »
L’objectif est désormais de faire fonctionner ce site pilote. La prochaine phase sera de produire de l’hydrogène de manière massive, ce que devrait permettre, espère Paul Antoniotti, la mise en place de ce site de Folell’Hy. Dans les cartons de Corsica Sole figurent également la construction de sites de production d’énergie solaire et le développement de nouvelles installations de stockage de l’énergie.
Un projet qui s’inscrit dans une ambition plus grande pour l’entreprise corse. Son programme Alchimist vise, à terme, à produire davantage d’hydrogène et à aller vers l’alimentation en hydrogène des centrales électriques, dans le but de décarboner au maximum notre société et de poursuivre cette volonté de sortir des énergies fossiles : « Notre ambition est très claire, il faut développer au maximum les énergies renouvelables. Le premier étage de la fusée, c’est le solaire, car c’est le plus facile et le plus compétitif en termes économiques. Le deuxième étage de la fusée, c’est le stockage de l’énergie. Aujourd’hui, le plus économique, ce sont les batteries, et la troisième étape, c’est l’hydrogène pour vraiment arriver à des taux de décarbonation importants. » Le président de Corsica Sole y croit : « Aujourd’hui, on produit de l’hydrogène en Corse. On va se faire la main sur ce site pilote pour passer à des étapes plus importantes. »
Pour autant, l’hydrogène qui sera produit sur le site pilote de Folelli trouvera déjà une application concrète du côté du lycée maritime de Bastia : « Le bateau-école Alba sera le premier client de Folell’Hy. L’hydrogène produit à Folelli va servir à faire le plein du navire. Ce sera un carburant 100 % corse et 100 % propre. ». Jusqu'à 100kg pourront être livrés chaque semaine selon les besoins. L’hydrogène peut également être utilisé dans de nombreux modes de transport : le maritime, le routier, mais aussi le ferroviaire. Il possède également des caractéristiques propres permettant de décarboner d’autres secteurs, précise Paul Antoniotti.
Un savoir-faire insulaire développé avec des entreprises françaises et européennes, explique Corsica Sole : « On a développé en interne une direction hydrogène qui a créé des emplois en Corse et qui a développé nos compétences. »
L’objectif est désormais de faire fonctionner ce site pilote. La prochaine phase sera de produire de l’hydrogène de manière massive, ce que devrait permettre, espère Paul Antoniotti, la mise en place de ce site de Folell’Hy. Dans les cartons de Corsica Sole figurent également la construction de sites de production d’énergie solaire et le développement de nouvelles installations de stockage de l’énergie.
Le bateau-école Alba sera le premier client de Folell’Hy.
-
Rallye de Corte centre Corse - Mariani, pour une poignée de secondes !
-
Corte - Corsica Diaspora relance ses activités
-
Lancement du Téléthon en Haute-Corse : Borgo, ville phare
-
Football National 2 - Corte à l’épreuve du leader Blois dimanche
-
Ghisonaccia : une moto, une voiture et un camping-car touchés par un incendie