Folelli : Corsica Sole ouvre la voie à l’hydrogène vert

Christophe Giudicelli le Samedi 19 Septembre 2026 à 18:39

Corsica Sole a inauguré ce jeudi 17 septembre à Folelli sa première plateforme pilote de production d’hydrogène vert. Baptisé Folell’Hy, le site doit permettre de transformer les surplus d’électricité produits par la centrale solaire voisine en hydrogène. Une première étape pour l’entreprise corse, qui ambitionne à terme de développer cette énergie à plus grande échelle.