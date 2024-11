VIDEO - Corsica Sole fait découvrir le site de Folell'Hy, futur producteur d'hydrogène vert, aux lycéens bastiais

Charles Monti le Jeudi 21 Novembre 2024 à 16:34

Corsica Sole, producteur indépendant d'énergie solaire et leader du stockage d'énergie en Europe, et sa centrale solaire de Folelli, ont fait l'objet, ce jeudi matin, de mille et une attentions de la part d'une forte délégation d'élèves des lycées maritimes et Paul-Vincensini de Bastia dans le cadre de la semaine nationale de l'industrie orchestrée en Haute-Corse, par Michel Prosic préfet du département.