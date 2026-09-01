À Ajaccio, le conservatoire Henri Tomasi fait sa première rentrée des classes dans ses nouveaux locaux

Quelques mois après son inauguration, le nouveau conservatoire Henri Tomasi d’Ajaccio fait cette semaine sa toute première rentrée des classes. Ce mardi après-midi, 94 élèves du collège Laetitia ont ainsi retrouvé le chemin de l’établissement pour reprendre leurs cours de musique, de chant et de danse. De la 6e à la 3e, tous suivent une classe à horaires aménagés en musique (CHAM) ou une classe à horaires aménagés en danse (CHAD) qui leur permet de concilier leur scolarité avec une pratique artistique renforcée. « La grosse majorité sont des instrumentistes, avec 17 chanteurs qui font partie de la chorale dont s’occupe Carole Segura Kremer. L’autre partie, ce sont des danseurs », détaille Bruno Jouvenel, directeur adjoint du conservatoire Henri Tomasi pour l’antenne d’Ajaccio.
Chaque semaine, trois après-midis sont ainsi consacrés à ces classes. « Le mardi, nous recevons les 94 élèves, puis le jeudi les 6e et les 5e, et le vendredi les 4e et les 3e », poursuit-il. Une fois au conservatoire, les élèves suivent bien sûr les enseignements liés à l’instrument, au chant ou à la danse qu’ils ont choisi, mais leur formation va beaucoup plus loin. « Ils ont des cours individuels dans leurs disciplines, des pratiques collectives, mais aussi des cours de formation musicale, de culture musicale, de déchiffrage et toute une série d’ateliers », précise Bruno Jouvenel.
Chaque semaine, trois après-midis sont ainsi consacrés à ces classes. « Le mardi, nous recevons les 94 élèves, puis le jeudi les 6e et les 5e, et le vendredi les 4e et les 3e », poursuit-il. Une fois au conservatoire, les élèves suivent bien sûr les enseignements liés à l’instrument, au chant ou à la danse qu’ils ont choisi, mais leur formation va beaucoup plus loin. « Ils ont des cours individuels dans leurs disciplines, des pratiques collectives, mais aussi des cours de formation musicale, de culture musicale, de déchiffrage et toute une série d’ateliers », précise Bruno Jouvenel.
Pour les plus jeunes, qui viennent tout juste d’entrer au collège, ce mardi marquait aussi les premiers pas dans ce nouveau rythme. Darius, élève de 6e, pratique déjà le piano et le solfège depuis quatre ans. Cette année, il a choisi d’intégrer la CHAM. Dans la même classe, Leia, qui fait de la danse depuis quatre ans, se dit elle aussi très contente de pouvoir désormais consacrer une partie de son emploi du temps à sa discipline. Même enthousiasme du côté de Lena Maria. La jeune violoniste, qui fréquente le conservatoire depuis deux ans, voit surtout dans ce dispositif la possibilité d’aller plus loin. « Venir au conservatoire les après-midis me permet de pouvoir plus travailler ma pratique du violon et d’avoir plus de temps à consacrer à la musique », explique-t-elle. Zélie, elle, apprend le piano depuis deux ans par le biais d’une association. En entrant en 6e, elle confie avoir souhaité rejoindre la CHAM pour pouvoir « caser la musique dans (son) emploi du temps ». Avec un autre avantage à ses yeux : « Cela me permet aussi de pouvoir aller au conservatoire et d’avoir des amis qui partagent la même passion que moi ».
Une nouvelle offre autour de l’auditorium
Si les élèves avaient déjà pu prendre possession des nouveaux locaux au cours des derniers mois, cette première rentrée des classes dans les locaux flambants neufs de l’avenue Maréchal Lyautey apporte également une nouveauté. Grâce aux équipements dont dispose désormais le conservatoire, l’établissement a en effet décidé de proposer à ses élèves de découvrir de nouvelles choses. « Dans ce nouveau conservatoire, nous avons un auditorium de 200 places qui dispose d’un vidéoprojecteur et d’un système de diffusion haute définition. Nous avons donc décidé de souscrire à un abonnement à Medici TV qui permet aux élèves et aux professeurs de pouvoir accéder à un catalogue de plusieurs milliers d’œuvres, que ce soit de grandes symphonies, des ballets, des opéras, des documentaires ou encore des masterclass », indique Bruno Jouvenel.
Une nouvelle offre autour de l’auditorium
Si les élèves avaient déjà pu prendre possession des nouveaux locaux au cours des derniers mois, cette première rentrée des classes dans les locaux flambants neufs de l’avenue Maréchal Lyautey apporte également une nouveauté. Grâce aux équipements dont dispose désormais le conservatoire, l’établissement a en effet décidé de proposer à ses élèves de découvrir de nouvelles choses. « Dans ce nouveau conservatoire, nous avons un auditorium de 200 places qui dispose d’un vidéoprojecteur et d’un système de diffusion haute définition. Nous avons donc décidé de souscrire à un abonnement à Medici TV qui permet aux élèves et aux professeurs de pouvoir accéder à un catalogue de plusieurs milliers d’œuvres, que ce soit de grandes symphonies, des ballets, des opéras, des documentaires ou encore des masterclass », indique Bruno Jouvenel.
Au fil de l’année, le conservatoire entend ainsi organiser différentes projections dans son auditorium. « Nous aurons toute une programmation planifiée, avec des projections dont certaines pourront même être ouvertes au public », précise le directeur adjoint.
Mais les élèves pourront par ailleurs profiter de ce nouveau service bien au-delà de leurs après-midis passés au conservatoire. « Le conservatoire a son abonnement à Medici, mais chaque professeur et chaque élève pourra avoir son propre compte et accéder aux services depuis chez lui », souligne Bruno Jouvenel. Une façon de leur permettre de poursuivre leur découverte de la musique une fois rentrés à la maison.
Mais les élèves pourront par ailleurs profiter de ce nouveau service bien au-delà de leurs après-midis passés au conservatoire. « Le conservatoire a son abonnement à Medici, mais chaque professeur et chaque élève pourra avoir son propre compte et accéder aux services depuis chez lui », souligne Bruno Jouvenel. Une façon de leur permettre de poursuivre leur découverte de la musique une fois rentrés à la maison.
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