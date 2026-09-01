À Ajaccio, le conservatoire Henri Tomasi fait sa première rentrée des classes dans ses nouveaux locaux

Pour les plus jeunes, qui viennent tout juste d’entrer au collège, ce mardi marquait aussi les premiers pas dans ce nouveau rythme. Darius, élève de 6e, pratique déjà le piano et le solfège depuis quatre ans. Cette année, il a choisi d’intégrer la CHAM. Dans la même classe, Leia, qui fait de la danse depuis quatre ans, se dit elle aussi très contente de pouvoir désormais consacrer une partie de son emploi du temps à sa discipline. Même enthousiasme du côté de Lena Maria. La jeune violoniste, qui fréquente le conservatoire depuis deux ans, voit surtout dans ce dispositif la possibilité d’aller plus loin. « Venir au conservatoire les après-midis me permet de pouvoir plus travailler ma pratique du violon et d’avoir plus de temps à consacrer à la musique », explique-t-elle. Zélie, elle, apprend le piano depuis deux ans par le biais d’une association. En entrant en 6e, elle confie avoir souhaité rejoindre la CHAM pour pouvoir « caser la musique dans (son) emploi du temps ». Avec un autre avantage à ses yeux : « Cela me permet aussi de pouvoir aller au conservatoire et d’avoir des amis qui partagent la même passion que moi ».



Une nouvelle offre autour de l’auditorium



Si les élèves avaient déjà pu prendre possession des nouveaux locaux au cours des derniers mois, cette première rentrée des classes dans les locaux flambants neufs de l’avenue Maréchal Lyautey apporte également une nouveauté. Grâce aux équipements dont dispose désormais le conservatoire, l’établissement a en effet décidé de proposer à ses élèves de découvrir de nouvelles choses. « Dans ce nouveau conservatoire, nous avons un auditorium de 200 places qui dispose d’un vidéoprojecteur et d’un système de diffusion haute définition. Nous avons donc décidé de souscrire à un abonnement à Medici TV qui permet aux élèves et aux professeurs de pouvoir accéder à un catalogue de plusieurs milliers d’œuvres, que ce soit de grandes symphonies, des ballets, des opéras, des documentaires ou encore des masterclass », indique Bruno Jouvenel.

