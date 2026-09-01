Football National 2 - Corte à l’épreuve du leader Blois dimanche

Après une première sortie et un résultat décevant à Linas, les Cortenais ont bien réagi en accueillant le GFCA il y a quinze jours à Santos Manfredi. A dix, les Cortenais ont réussi à ouvrir le score avant de craquer sur la fin et de se faire égaliser dans le temps additionnel.

« Même si nous avons des regrets, nous avons pris notre premier point et nous avons vu que le groupe a du potentiel. Il a su gérer cette rencontre face à une équipe qui va jouer les premiers rôles dans ce championnat. Cela nous a permis de prendre de la confiance, c’est intéressant pour la suite et nous avons confirmé la semaine dernière en coupe de France en allant nous imposer à Bocognano », soutient-on, en chœur, dans le camp cortenais.

Corte reste donc sur deux bons résultats avant d’aller affronter le leader ce dimanche à 16 heures, en l’occurrence Blois. Une équipe qui descend de National 1 et qui voudra remonter très vite à l’issue de cette saison.

« C’est un club qui est habitué au niveau au-dessus et qui est donc bien parti pour retrouver le N1. Les joueurs de Blois ont mis 9 buts en deux matchs donc nous savons à quoi nous attendre. Ce ne sera pas facile du tout. Cette équipe est solide dans toutes ses lignes. Nous allons les embêter le plus possible pour tenter d’obtenir un résultat positif au terme de la partie. Mais en ce début de championnat nous n’avons pas de pression particulière. Nous voulons enchainer quelques matchs pour comprendre l’exigence qu’il faut dans ce championnat relevé. Il nous faudra nous adapter progressivement surtout quand on vient de Régionale 1 et qu’il y a une énorme différence de jeu. Tous les matchs nous servent pour faire progresser le groupe qui travaille bien également à l’entrainement ».

Malheureusement pour cette rencontre le secteur offensif cortenais est décimé avec les blessures de Baghioni et Bariki tandis que Contena est suspendu après son carton rouge face au GFCA. Pour sa part Trojani est en reprise. « Nous avons un banc solide qui nous permettra de rivaliser et c’est le terrain qui nous dira si Blois est trop fort pour nous. Tout le monde est concerné et avec toutes ces absences je ferai le choix du groupe semedi soir à l’issue du dernier entrainement de la semaine » affirme de son côté le patron du staff du FCC Cortenais/

