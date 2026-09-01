A màghjina - In punta di u Pinerolu
À 1 951 mètres d’altitude, la punta di u Pinerolu marque les reliefs qui ferment le Niolu au sud, entre la vallée du Golu et les hauteurs du Cortenais. De son sommet, le regard porte notamment vers les massifs du Cintu et du Ritondu. Au premier plan, la croix sommitale apparaît aujourd’hui brisée, sans que l’on sache dans quelles circonstances elle a été endommagée.
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