Bastia - A Casa di E Scenze transformée en centre sismographique

Mattea Lacave et Bertrand Thibault ont présenté « Tic Tac Tectonique – Quandu a terra move »
« Cette exposition* nous vient de Lausanne, des Centres des inventions de Lausanne, car les Suisses se révèlent très bons dans l'approche expérientielle des expositions » explique Bertrand Thibault, le directeur de cette Maison des sciences. « Elle a pour objectif à sensibiliser le public sur ces risques majeurs, naturels, qui sont partout présents aujourd'hui. Elle se divise en trois parties : « Qu’est-ce qu’un tremblement de terre ? Comment caractériser et mesurer un séisme ? Peut-on se protéger des séismes ? Grâce à cette exposition, vous allez tout comprendre sur le phénomène des tremblements de terre sans être alarmiste. On y détaille la composition de la Terre, la tectonique des plaques, la propagation des ondes, ce qu'il faut faire en cas de tremblement de terre ».
Trois parties déclinées à travers des expériences et dispositifs interactifs, qui permettent de découvrir et comprendre les mécanismes des tremblements de terre, leur mesure, mais aussi les moyens de prévention et de protection face au risque sismique. La 1ère partie propose une exploration intérieure de notre planète afin de mieux comprendre pourquoi la terre tremble. Les notions géologiques telles que l’intérieur de la Terre, la tectonique des plaques et les ondes sismiques y sont abordées. Dans la 2e partie, on apprend à caractériser et mesurer un séisme avec plusieurs expériences pour expliquer comment on peut mesurer un séisme, avec quel appareil et qu’est-ce qu’on mesure exactement. On y aborde ainsi le calcul de la magnitude et de l’épicentre d’un séisme, et on peut observer le fonctionnement d’un sismomètre en temps réel. Enfin, la partie 3, explique comment on peut se protéger des séismes notamment avec des nouvelles méthodes de construction qui rendent les bâtiments plus résistants aux secousses sismiques : La construction parasismique. « Si aujourd’hui on ne peut pas prédire quand et où se déclenchera un tremblement de terre, par contre on peut limiter les dégâts en construisant de manière adaptée, diminuant ainsi de manière notable les pertes humaines et matérielles liées à l’effondrement des bâtiments » souligne B. Thibault.
Grâce à des ateliers interactifs, le public pourra s’initier à la propagation des ondes sismiques, utiliser également un sismographe, calculer la magnitude d’un tremblement de terre. Des expériences et des dispositifs ludiques permettant par le jeu et l’observation d’explorer les différentes facettes de ces événements géologiques. « On a misé sur le côté ludique tout en restant dans la science. Il y a des puzzles, des constructions à faire, des grands ressorts à agiter, des zones où on doit taper dessus plus ou moins fort, des choses micro-ateliers où il faut calculer. J'insiste bien sur le fait que notre exposition est faite pour tout le monde, de 3 à plus de 77 ans, donc en famille. Le temps de visite est globalement d'une heure à une heure et demie ».
Après Mars, après les météorites, le monde sous-marin, la ville de Bastia a donc choisi de consacrer cette saison scientifique 2026/2027 aux tremblements de terre.
« Ça fait partie de notre mission publique, du service public, d'aller vers la population et de démocratiser au maximum la culture scientifique et son accès » déclare Mattea Lacave, adjointe au maire, déléguée à la culture, au développement des industries culturelles et créatives et à l’ouverture sur le monde méditerranéen. « À travers a Casa di e scenze on promeut cet accès à la culture scientifique. Cette thématique des tremblements de terre nous avait été proposée il y a deux ans et validée par la municipalité. Cette très belle exposition qui parle des tremblements de terre met la connaissance au centre de notre activité, mais ouvre aussi à la réflexion, sensibilise à la prévention, parce qu'il n'y a rien de mieux que de connaître un risque pour pouvoir le prévenir. Grâce à un partenariat avec l'Éducation nationale l’expo pourra accueillir des scolaires dans les meilleures conditions. Une expo bilingue avec un contenu entièrement traduit en langue corse, pour nos écoles bilingues, immersives, standards qui ont accès à l'enseignement de la langue corse. Aujourd’hui on parle de culture scientifique, c'est pour ça que dans cette nouvelle délégation, le maire et l'équipe municipale m’ont confié, à l'adjointe à la culture que je suis, la mission d'œuvrer avec la Casa Di e scenze parce qu'aujourd'hui on peut parler de culture scientifique ».
Grande journée d’animation ce samedi
Après l’inauguration de ce vendredi, ce samedi 19 septembre, à l’occasion de l’ouverture au public, une journée spéciale sera proposée en accès libre et gratuit.
Au programme ?
Rencontre et échanges avec Jean-Paul Ampuero, directeur de Recherche IRD, médaille d’argent CNRS 2023 pour ses travaux en mécanique et imagerie des séismes à 10h30 et 14h30, stands et activités autour du risque sismique, de la prévention et de la tectonique de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures dans l’auditorium de la Casa di e Scenze avec Estelle Sorrenti et son stand « Décider face au risque », le Cpie U Marinu et son stand « Mission séisme », le Cpie A Rinascita et son stand « Corse en mouvement » ainsi que l’équipe de la Casa di e Scenze avec le jeu « Parasismic ».
*Visite libre à partir de 5 ans, durant les horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi, voir les horaires d’ouverture et tarifs ICI
Trois parties déclinées à travers des expériences et dispositifs interactifs, qui permettent de découvrir et comprendre les mécanismes des tremblements de terre, leur mesure, mais aussi les moyens de prévention et de protection face au risque sismique. La 1ère partie propose une exploration intérieure de notre planète afin de mieux comprendre pourquoi la terre tremble. Les notions géologiques telles que l’intérieur de la Terre, la tectonique des plaques et les ondes sismiques y sont abordées. Dans la 2e partie, on apprend à caractériser et mesurer un séisme avec plusieurs expériences pour expliquer comment on peut mesurer un séisme, avec quel appareil et qu’est-ce qu’on mesure exactement. On y aborde ainsi le calcul de la magnitude et de l’épicentre d’un séisme, et on peut observer le fonctionnement d’un sismomètre en temps réel. Enfin, la partie 3, explique comment on peut se protéger des séismes notamment avec des nouvelles méthodes de construction qui rendent les bâtiments plus résistants aux secousses sismiques : La construction parasismique. « Si aujourd’hui on ne peut pas prédire quand et où se déclenchera un tremblement de terre, par contre on peut limiter les dégâts en construisant de manière adaptée, diminuant ainsi de manière notable les pertes humaines et matérielles liées à l’effondrement des bâtiments » souligne B. Thibault.
Grâce à des ateliers interactifs, le public pourra s’initier à la propagation des ondes sismiques, utiliser également un sismographe, calculer la magnitude d’un tremblement de terre. Des expériences et des dispositifs ludiques permettant par le jeu et l’observation d’explorer les différentes facettes de ces événements géologiques. « On a misé sur le côté ludique tout en restant dans la science. Il y a des puzzles, des constructions à faire, des grands ressorts à agiter, des zones où on doit taper dessus plus ou moins fort, des choses micro-ateliers où il faut calculer. J'insiste bien sur le fait que notre exposition est faite pour tout le monde, de 3 à plus de 77 ans, donc en famille. Le temps de visite est globalement d'une heure à une heure et demie ».
Après Mars, après les météorites, le monde sous-marin, la ville de Bastia a donc choisi de consacrer cette saison scientifique 2026/2027 aux tremblements de terre.
« Ça fait partie de notre mission publique, du service public, d'aller vers la population et de démocratiser au maximum la culture scientifique et son accès » déclare Mattea Lacave, adjointe au maire, déléguée à la culture, au développement des industries culturelles et créatives et à l’ouverture sur le monde méditerranéen. « À travers a Casa di e scenze on promeut cet accès à la culture scientifique. Cette thématique des tremblements de terre nous avait été proposée il y a deux ans et validée par la municipalité. Cette très belle exposition qui parle des tremblements de terre met la connaissance au centre de notre activité, mais ouvre aussi à la réflexion, sensibilise à la prévention, parce qu'il n'y a rien de mieux que de connaître un risque pour pouvoir le prévenir. Grâce à un partenariat avec l'Éducation nationale l’expo pourra accueillir des scolaires dans les meilleures conditions. Une expo bilingue avec un contenu entièrement traduit en langue corse, pour nos écoles bilingues, immersives, standards qui ont accès à l'enseignement de la langue corse. Aujourd’hui on parle de culture scientifique, c'est pour ça que dans cette nouvelle délégation, le maire et l'équipe municipale m’ont confié, à l'adjointe à la culture que je suis, la mission d'œuvrer avec la Casa Di e scenze parce qu'aujourd'hui on peut parler de culture scientifique ».
Grande journée d’animation ce samedi
Après l’inauguration de ce vendredi, ce samedi 19 septembre, à l’occasion de l’ouverture au public, une journée spéciale sera proposée en accès libre et gratuit.
Au programme ?
Rencontre et échanges avec Jean-Paul Ampuero, directeur de Recherche IRD, médaille d’argent CNRS 2023 pour ses travaux en mécanique et imagerie des séismes à 10h30 et 14h30, stands et activités autour du risque sismique, de la prévention et de la tectonique de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures dans l’auditorium de la Casa di e Scenze avec Estelle Sorrenti et son stand « Décider face au risque », le Cpie U Marinu et son stand « Mission séisme », le Cpie A Rinascita et son stand « Corse en mouvement » ainsi que l’équipe de la Casa di e Scenze avec le jeu « Parasismic ».
*Visite libre à partir de 5 ans, durant les horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi, voir les horaires d’ouverture et tarifs ICI
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