Bastia - A Casa di E Scenze transformée en centre sismographique

Philippe Jammes le Samedi 19 Septembre 2026 à 08:35

« Tic Tac Tectonique – Quandu a terra move », tel est le titre de la nouvelle exposition interactive de A Casa di e Scenze à Bastia. Inaugurée ce vendredi matin en présence d’élus et partenaires, elle propose jusqu’au 17 juillet 2027 de découvrir et comprendre les mécanismes des tremblements de terre, leur mesure, mais aussi les moyens de prévention et de protection face au risque sismique.