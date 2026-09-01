A Fiera di Portivechju : un chapiteau et mille façons de (savoir) faire

S’il y a les habitués, il y a aussi les nouveaux, comme François-Marie Scelo, qui expose pour la première fois à la Fiera. Ce trentenaire, originaire de Porto-Vecchio,

. Il tenait absolument à avoir un emplacement, et a fait le forcing auprès du président de la Fiera, Jean-Baptiste Lucchetti : «

» Jean-Baptiste Lucchetti n’a pas hésité une seconde : «

»

Poudres de perlimpinpin



Entre 75 à 80 exposants ont obtenu un emplacement sous le chapiteau. On y retrouve bien sûr les stars du terroir insulaire, entre producteurs de charcuterie et de fromage, triés sur le volet par Jean-Baptiste Lucchetti. Et ce qui frappe en cheminant dans les allées, c’est de voir la diversité des stands : huiles d’olive, noisettes de Cervione, digestifs, sauces pimentées, saveurs orientales… Il y en a pour tous les goûts. Hors alimentaire aussi, avec des produits cosmétiques, appliques lumineuses ou autres bijoux artisanaux. Nathalie Istria nous invite à ouvrir le Grimoire du dragon : sur son stand, des flacons joliments ornementés, qui contiennent des poudres colorées : «

pose d’emblée la Bonifacienne.

» D’ailleurs, elle ne manque pas d’appliquer sa potion magique à elle-même : «

»

Je l’ai appelé quelques fois dans l’été. Si je dois faire qu’une seule foire, ça doit être a Fiera di Portivechju. C’est chez moi ici...La foire, c’est toujours un tremplin pour ceux qui démarrent.On est dans le domaine du décoratif,Mais ces objets ont aussi une portée spirituelle, dans la compréhension de la nature et de la connexion aux autres. On est dans la positivité et la bienveillance.J’étais au marché de Lecci cette semaine, et j’ai fait la promotion de la foire auprès des touristes, pour qu’ils viennent.